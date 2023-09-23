یاد و نام شهدای ۸ سال دفاع مقدس در کتب درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ در ذهن هر ایرانی به عنوان یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخی ثبت شده است. روزی که رژیم بعثی عراق به سرکردگی صدام، با ظاهر شدن در تلویزیون ملی عراق و پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، آغاز تجاوز به خاک ایران را اعلام کرد. طبق اعلام صدام حسین و با طرح و برنامه قبلی و همچنین حمایت غرب، رژیم متجاوز بعثی قرار بود در سه روز کار خوزستان و در هفت روز کار تهران را تمام کند.

آغاز جنگ تحمیلی که با اوضاع نابسامان داخلی ایران و فشارهای شدید آمریکا بر کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از یک سو و حمایت اکثر کشورهای قدرتمند جهان از عراق به جهت تأمین منابع مالی و تجهیزات جنگی از سوی دیگر مصادف شده بود، با اعتقاد راسخ رزمندگان و شهدای اسلام به خداوند و ائمه اطهار و با رهبری و درایت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رحمة‌الله علیه به پیروزی ایران اسلامی عزیزمان و عقب‌نشینی رژیم متجاوز بعثی منجر شد. در این میان سربازان از بسیجیان و ارتشیان و سپاهیان تا بانوان و نوجوانان وطن جسورانه در برابر دشمن ایستادگی کردند تا از جان و مال و ناموس مردم محافظت کنند و اجازه ندهند وجبی از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و عده‌ی زیادی نیز در این راه جان عزیز خود را فدای میهن اسلامی عزیزمان نمودند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان سازمان تولیدکننده محتوای درسی در وزارت آموزش و پرورش، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای این دوران و تمامی شهدای مدافع کشور و حرم ائمه معصومین، بخشی از سهم خود در روایت و نگاشت وقایع دوران دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان و شهدای اسلام را در کتب درسی، مجلات رشد و کتب غیر درسی که به همت مؤسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه) به چاپ رسیده‌اند، ایفا نموده است.

محتوای درسی مرتبط با این برهه مهم تاریخی کشورمان و همچنین یاد و خاطره رزمندگان و شهدای جاوید نام، در کتب درسی قرآن، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمان، آمادگی دفاعی، ارتباط مؤثر، استان‌شناسی استان‌های مختلف، تاریخ معاصر ایران، تاریخ ۳ ایران در دوره اسلامی، تاریخ ۳ ایران و جهان معاصر و… به قلم تحریر درآمده است.

همچنین کتب زیر در دو بخش مجموعه آثار مرتبط با سرداران و فرماندهان مقاومت و دفاع مقدس و مجموعه ادبیات داستانی دوران دفاع مقدس، به همت مؤسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه) تولید و منتشر شده است؛

مجموعه آثار مرتبط با سرداران و فرماندهان مقاومت و دوران دفاع مقدس:

کتاب امام خمینی (ره) اثر امیرحسین فردی

شهید سلیمانی اثر مجید ملامحمدی

شهید فهمیده اثر محمدرضا اصلانی

شهید بهنام محمدی اثر بتول زرگنده

شهید چمران اثر احمد دهقان

شهید بروجردی اثر ابراهیم حسن‌بیگی

شهید آوینی اثر محسن جعفری

شهید باکری اثر حبیب یوسف‌زاده

شهید کلاهدوز اثر محمدرضا بی‌گناه

شهید شیرودی اثر راضیه تجار

شهید دقایقی اثر اصغر فکور

شهید صیاد شیرازی اثر داود بختیاری

شهید همت اثر احمد عربلو

شهید خرازی اثر اصغر فکور

شهید افشردی (باقری) اثر فرزام شیرزادی

شهید شیخ عباس شیرازی اثر عزت‌اله الوندی

مجموعه آثار ادبیات داستانی دوران دفاع مقدس:

مشق خاکی اثر علی‌اکبر والایی

بچه‌های ایستگاه اثر حمید نوایی‌لواسانی

قلعه طلسم شده اثر محمدرضا یوسفی

سید خندان اثر سید احمد زرهانی

پنجه ببر اثر احمد عربلو

معمای مسیح اثر ابراهیم حسن‌بیگی

شکوفه‌های گیلاس اثر محمد بکایی

اتوبوس اثر احمد عربلو

کبوتر قاصد اثر سیروس فتحی

صد روز کما اثر ابراهیم نجفی

خاطر نشان می‌کند، علاوه بر موارد فوق در سایر کتاب‌های درسی نیز بخش‌های مختلفی از دوران جنگ تحمیلی به نگارش درآمده است که به جهت رعایت اختصار در خبر اشاره نشده است.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.