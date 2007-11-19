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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

با تصویب هیئت وزیران؛

وزارت صنایع مسئول تعیین نوع تضمین متقاضیان بهره برداری از معادن شد

هیئت وزیران تعیین نوع تضمینی را که متقاضیان پروانه بهره برداری از معادن باید ارائه کنند، بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشت .

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت  اعلام کرد، این تصمیم با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن از سوی هیئت وزیران وافزودن یک عبارت به آن اتخاذ شد . بر اساس این مصوبه به انتهای ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون معادن – مصوب اسفند 1377 – عبارت « نوع تضمین توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می گردد» الحاق می شود .

طبق فصل دوم و ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، متقاضی دریافت پروانه بهر برداری از معدن مکلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارائه تضمین حقوق و سه درصد منابع طبیعی موضوع ماده 25 قانون معادن - که معادل شش ماه حقوق دولتی می باشد - اقدام کند و نیز مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید .

به موجب تبصره این ماده تضمین مزبور هر سه ماه یکبار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد .هیئت وزیران در مصوبه اخیر خود ، تعیین نوع این تضمین را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار داده است .

گفتنی است بر اساس تبصره مذکور ، در پایان دوره بهره برداری از معدن چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد ، تضمین دریافتی مسترد خواهد شد .

مصوبه هئیت وزیران از سوی معاون اول رییس جمهور جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد .

کد مطلب 589231

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