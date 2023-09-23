به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی صبح شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان لاله اردبیل اظهار کرد: در گذشته موضوع انشا علم یا ثروت بیان میشد که اکثر دانشآموزان نیز علم را برتر از ثروت میدانستند در حالی که در دنیای تحول یافته امروز مبنای ثروت، علم و خلاقیت است.
وی تصریح کرد: ما اگر میخواهیم به ثروت و تحول اقتصادی دست پیدا کنیم باید از ظرفیت نخبگان علمی، ایدهها و خلاقیتهای آنها استفاده کنیم و بر همین اساس دنیا امروز در حال رقابت برای جذب نخبگان است.
استاندار اردبیل گفت: این موضوع که نخبگان در کشورمان مورد حمایت قرار نمیگیرند، مطلب درستی است اما باید به سمتی حرکت کنیم تا این نخبگان در کشور در عرصههای مختلف بهکارگیری شده و در تولید ثروت این مملکت از ظرفیت آنها بهرهبرداری شود.
عاملی افزود: دنیا به سمتی حرکت میکند تا در سایه علم، ایدهها، خلاقیتهای نوین و بهرهگیری از توان نخبگان تولید ثروت را انجام دهد که ما نیز شایسته است از این غافله عقب نمانده و در این مسیر حرکت واقعبینانه داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دیگر دوران کارهای یدی و دستی سپری شده و امروز در عصر تحولات علمی باید از ظرفیت علم و خلاقیتهای نوین در این عرصه استفاده کرده و به سمت تولید ثروت حرکت کنیم.
عاملی اضافه کرد: کشوری که به علم توجه نداشته باشد، قطعاً در آینده فقیر خواهد بود و این فقر دیگر قابل جبران و درمان نخواهد بود.
وی تسخیر دنیا را بر محوریت هوش مصنوعی و علوم و فناوریهای جدید یادآور شد و بیان کرد: بیش از ۱۲۰ سال است که در این کشور به فروش نفت و امرار معاش از این طریق عادت کردیم در حالی که این روش درست کشورداری نیست و ضرورت دارد در کنار این سرمایه و نعمت عظیم الهی، توجهی به نخبگان و صاحبان علم و دانش داشته باشیم تا تولید ثروت به معنای واقعی انجام شود.
عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ما کشور فقیری از لحاظ نیروی انسانی نیستیم و باید قدر این نیروی انسانی توانمند را بدانیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان خطاب به دانشآموزان تصریح کرد: هر کس در کلاس درس به تضعیف علم و دانش اقدام کند، بدانید خائن است و به هیچ وجه صحبتها و مطالب او را مورد توجه قرار ندهیم.
وی از مدیرکل آموزش و پرورش استان خواست تا امکانات مناسبی را برای مدارس مناطق محروم در قالب کلاسهای کنکور فراهم کند تا با استفاده از ظرفیت معلمان و اساتید برجسته این دانشآموزان در یک مدرسه جمع شده و برای آنها دورهها و کلاسهای مهارت تستزنی و آموزش درست کنکور و امتحانات پایانی و نهایی منتقل شود.
عاملی موضوع توانمندسازی در عرصه زندگی را به دانشآموزان یادآور شد و گفت: در فراز و نشیب زندگی ضرورت دارد هر فرد مهارتها و توانمندیهای بیشتری را یاد بگیرد که قطعاً این توانمندیها ابزار موفقیت او در مسیر زندگی خواهد بود.
وی از این مهارتها به عنوان حساب پسانداز زندگی یاد کرد و افزود: ۶۰ مهارتی که امروز در سطح جهان به دانشآموزان ارائه میشود، مهارتهای ارزشمندی است که در آن نحوه لباس پوشیدن، حرف زدن، منظم بودن، کار تیمی انجام دادن، جرأت و جسارت داشتن، درست غذا خوردن و… به خوبی آموزش داده میشود.
استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: در مسیر موفقیت ما باید این مهارتها را یاد گرفته و بالاتر از همه به نماز اول وقت بها دهیم تا ذکر خدا آرامش بخش زندگی نسلهای آینده باشد.
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