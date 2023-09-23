تقویت خودباوری و امیدآفرینی دو رسالت مهم سال تحصیلی جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اعلایی صبح شنبه در آئین افتتاح سال تحصیلی که در دبیرستان دخترانه حاجی بهرامی شهر قزوین برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس استان تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که دانش آموزان استان به عنوان آینده‌سازان کشور روحیه خودباوری خود را تقویت کنند و باور داشته باشند که با تقویت استعدادهای خود می‌توانند قله‌های موفقیت شخصی و اجتماعی را فتح کنند.

استاندار قزوین خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم و همه دانش آموزان استان خاطر نشان کرد: خودتان را باور داشته باشید و روحیه خودباوری را در خود تقویت کنید، این مسئله می‌تواند ضامن پیشرفت و توسعه ایران عزیز باشد.

استاندار قزوین افزود: توجه کنید که لازم نیست همه از یک مسیر بروند که به موفقیت برسند، نباید نگاه تک بعدی داشته باشید، کسب موفقیت در جامعه یک مسیر ندارد بلکه راه‌هایی که به موفقیت می‌رسد زیاد است، هر فرد می‌تواند در مسیر علاقه و استعداد خودش حرکت کند و به موفقیت برسد.

مقام عالی دولت در استان قزوین با اشاره به رسالت خطیر معلمان و مدیران مدارس، تأکید کرد: در مجموعه آموزش و پرورش مهمترین وظیفه فعلی معلمان و مدیران برانگیختن امید است، ناامیدی القا شیطان است و سعادت بشر را به خطر می‌اندازد، شما باید جوهره امید را در زندگی شخصی و جمعی دانش آموزان ایجاد کنید.

اعلایی یادآور شد: اگر نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم شرایط فعلی کشور امیدوارکننده و آینده روشن است، فضای آموزشی استان با کمک همه معلمان و مربیان باید فضایی آکنده از امیدواری و نشاط باشد تا در چنین فضایی استعدادهای دانش آموزان ما بیش از گذشته شکوفا شود.