مسئله " كتاب كودك " با ويترين حل نمي شود

* فقط كتاب‏هاى دوره ‏اى را در ويترين قرار مي دهيم

آرش نقيبيان ، مسئول كتابفروشى نشر مرغ آمين در خيابان كريمخان زند با كتاب‏هاى نسبتاً زيادش و عناوين مختلفى كه در ويترين اين كتابفروشى خودنمايى مى‏كند، در پاسخ به اين پرسش كه چرا جاى كتاب‏هاى مربوط به كودكان و نوجوانان در ويترين خالى است؟ گفت: سعى شده تا كتاب‏هاى كودك هم در ويترين قرار بگيرد اما به‏ خاطر عدم استقبال مشترى از آنها، كم‏كم كتاب‏هاى مربوط به بزرگسالان جايگزين آنها شده است.

او در ادامه افزود : البته معمولاً كتابفروشان حرفه ‏اى ، كتاب‏هاى خود را به ‏صورت دوره ‏اى درويترين قرار مى‏دهند ... در برخى مواقع اصلاً كتاب تازه ‏اى در حوزه كودك و نوجوان به دستمان نمى‏رسد كه براى آن تصميمى گرفته شود ، ضمن اينكه شخصاً عقيده دارم كه كتاب ‏هاى مربوط به كودكان و نوجوانان بايد در كتابفروشى‏هايى عرضه شود كه همه آثار آنها مخصوص همين گروه سنى است.



* بچه ها به كتاب فروشي مستقل نياز دارند



اما ميرباقرى، مدير فروشگاه بزرگ كتاب " فرهنگ و هنر گويا" معتقد است كه در فضاى محدود و كوچك ويترين بايد كتاب‏هايى قرار بگيرد كه فروشنده، ضرورت وجود آنها را در ويترين احساس كند و در حال حاضر درباره كتاب‏هاى كودك و نوجوان اين ضرورت، حس نمى‏شود.

او در توضيح بيشتر حرف‏هايش، مى‏گويد: تقاضا براى كتاب‏هاى كودك و نوجوان كم است، به همين دليل، نمى‏توانيم روى اين كتاب‏ها حسابى باز كنيم، طبيعتاً جاى كمترى در ويترين به خود اختصاص مى‏دهد.

مدير اين كتابفروشى در ادامه گفت: از ده تا مشترى، شايد فقط يكى از آنها از ما كتاب كودك بخواهد... اصولا مخاطبان، ما را به ‏عنوان عرضه ‏كننده كتاب كودك و نوجوان نمى‏شناسند.

در كشور ما هنوز اين مطلب، جا نيفتاده كه بچه‏ ها خودشان براى خريد كتاب‏هاى مربوط به حال و هواى سنى خود به كتابفروشى‏ها مراجعه كنند، در حالى كه در كشورهاى ديگر اين كار، خيلى طبيعى به نظر مى‏آيد. ميرباقرى با تأكيد براهميت كتاب و كتابخوانى در زندگى كودكان و نوجوانان گفت: در كشور ما هنوز اين مطلب، جا نيفتاده كه بچه‏ ها خودشان براى خريد كتاب‏هاى مربوط به حال و هواى سنى خود به كتابفروشى‏ها مراجعه كنند، در حالى كه در كشورهاى ديگر اين كار، خيلى طبيعى به نظر مى‏آيد. اگر خود آنها )كودكان و نوجوان( كتاب‏هاى مورد علاقه‏ شان را از كتابفروشى‏ها بخواهند، ركودى كه در اين حوزه وجود دارد، تحت‏ الشعاع قرار مى‏گيرد و وضعيت خاص موجود، تغيير مى‏كند.





* مسئله " كتاب كودك " با ويترين حل نمى‏شود

بيشتر، كتاب‏هايى كه درباره كودكان، حرف مى‏زنند، مورد توجه مخاطبان است تا آثارى كه براى اين گروه سنى به رشته تأليف درآمده است.

اين نكته را زارع، مسؤول فروش كتاب رود به ما گفت و افزود: تجربه ثابت كرده است كه بزرگترها براى بچه‏هايشان كتاب انتخاب مى‏كنند و از همان دوران، ذائقه مطالعاتى كودك بر اساس آنچه كه در اختيارش قرار مى‏دهند، شكل مى‏گيرد.

زارع گفت: در نشر رود ، دغدغه انجام فعاليت مكتوب براى كودكان و نوجوانان وجود دارد اما درگيرى‏ ها و مشكلات مربوط به وادى نشر، فعلاً به ما اجازه تداوم اين فعاليت را نمى‏دهد ، ضمنا مردم نيز مدت‏هاست از ما كتاب كودك نمى‏خواهند، به نظر مى‏آيد بچه ‏ها از كتاب فاصله گرفته ‏اند . اگر اين اتفاق افتاده باشد، وجود كتاب‏هاى كودك در ويترين يا جاى ديگرى از فروشگاه، مشكلى را حل نمى‏كند. فقط كتاب‏هاى روزرا بايد در پيشخوان جاي داد.

عباسى، مسؤول فروش كتابفروشى نشر چشمه در پاسخ به سؤال ما مبنى بر اينكه چرا كتاب كودك را در ويترين قرار نمى‏دهند، گفت: ما كتاب‏هاى روز را براى قراردادن در ويترين به ساير كتاب‏ها ترجيح مى‏دهيم، ممكن است روزى يكى از همين كتاب‏ها، مربوط به كودك باشد، سر و صدايى هم در بازار كتاب ايجاد كند ، اين كتاب حتماً براى مدتى در ويترين قرارمى‏گيرد. وى، قطع كوچك و صفحات محدود كتاب‏هاى كودك را دليلى براي كم توجهى مشترى‏ هاى كتاب عنوان كرد و گفت: نمى‏توان ويترين را سرشار از كتاب كودك كرد ، نيازها و مقتضيات روز كتاب، بايد در آراستن ويترين مورد توجه قرار بگيرد.

* سهل ‏انگارى در توزيع و خريداران محدود



سوژه ‏ها و قالب‏هاى مستعمل در كتاب‏هاى كودك ، باعث شده كه تقاضاى عمومى در اين حوزه كم شود. لطيف ‏زاده، مدير كتابفروشى " نشر نى" به خبرنگار ادبي " مهر " گفت: در كتاب‏هاى بزرگسالان، تنوع خاصى احساس مى‏شود، از ادبيات گرفته تا روانشناسى و رمان و كتاب‏هاى تاريخى و پزشكى، در اين حوزه وجود دارد اما در حوزه كتاب‏هاى كودكان، اگر سرگرمى، داستان و يكى- دو قالب ديگر را حذف كنيم چيزى باقى نمى‏ماند، اين در حالى است كه كودك امروز، نيازهاى زيادى دارد و بايد به آنها توجه جدى شود.



وى افزود: در خريد اثر از موزعان و ناشران، اولويت اول را به كتاب‏هاى مناسب، كيفى و مخاطب پسند مى‏دهيم. از لطيف ‏زاده پرسيديم: وضعيت توزيع كتاب‏هاى كودك و نوجوان چگونه است كه پاسخ داد: اگر كتاب، حرفى براى گفتن داشته باشد، توجه شبكه‏هاى توزيع كتاب را به خود جلب مى‏كند و كودك و غير كودك ندارد اما از اين نكته كه بگذريم، اين كتاب‏ها پخش خوبى ندارد و درباره آنها سهل ‏انگارى مى‏شود.

كيانيان، مدير نشر چشمه نيز گفت: كتاب‏هاى كودكان ، خريدار محدودى دارد، البته هنگامى كه كتاب‏هاى بزرگسالان از فروش خوبى برخوردار نيست، نبايد در حوزه كودك و نوجوان، منتظر اتفاق ديگرى بود.

عضو هيأت مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران با بيان اينكه بحث كتاب‏هاى كودك و مسائل مربوط به آن، تفصيلى و گسترده است و با چند جمله نمى‏توان درباره ‏اش اظهار نظر كرد، افزود : متأسفانه كتاب كودك در جامعه ما به عنوان يك اولويت مطرح نيست.

* ظهور آثار كم ‏ارزش ، موجب دلزدگى مخاطبان مي شود

رضا هاشمى‏نژاد، مدير نشر افق و ناشر كتاب " بيست افسانه ايرانى " كه ويژه نوجوانان است و تا به حال جوايز مختلفى از جشنواره ‏هاى داخلى و خارجى كسب كرده، تلفنى به سؤالات خبرنگار ادبي " مهر " پاسخ داد. اين ناشر گفت: اينكه كتاب‏هاى كودك و نوجوان به ويترين كتابفروشى‏ها راه نمى‏يابد ، موضوعى تأسف‏آور است و بايد آن را مورد بررسى قرار داد.

هاشمى‏نژاد در ادامه افزود: كودكان و نوجوانان، بايد از همين سال‏هاى آغاز عمر به كتابخوانى تشويق شوند و مراكز فروش كتاب نبايد اين مخاطبان را دست كم بگيرند و از قراردادن كتاب‏هاى مربوط به آنها در ويترين فروشگاههاى خود دريغ كنند. هاشمى‏نژاد گفت: درك نيازها و خواسته‏هاى واقعى كودك و نوجوان امروز براى ناشر، موزع و كتابفروشى كه دغدغه تعامل با اين گروههاى سنى را دارند، ضرورتى انكارناپذير است و به جرأت مى‏توان گفت كه يكى از دلايل ركود حاكم بر بازار كتاب‏هاى كودك و نوجوان و نبودن اشتياق در بچه ‏ها براى تهيه كتاب‏هاى مربوط به خودشان ، ترجيح دادن كميت به كيفيت است. اين اتفاق باعث شده كه آثارى كم‏ارزش و نازل توليد شود، به ‏طورى كه دوستان كتابفروش هم براى نمايش دادن آنها، رغبتى از خود نشان ندهند.

مدير نشر افق افزود: كتاب‏هايى در حال حاضر از سوى برخى از ناشران به اسم كتاب كودك و نوجوان منتشر مى‏شود كه از نظر كيفيت جلد، تصويرگرى، تعريف گروه سنى و بعضاً محتوايى ضعف و نارسايى جدى دارند و متوليان اين آثار، به جاى رها كردن اين حوزه كارشناسى و يا تصحيح اشتباهات خود، به توجيه رومى‏آورند.



* عنصر فكر را جايگزين ابزارهاي سرگرم كننده سازيم



كاظم علمى مدير نشر البرز كه دستى نيز در امر توزيع كتاب دارد و شركت پخش گستره را هدايت مى‏كند ، در گفت و گو با " مهر " گفت: فعاليت ناشران در انتشار كتاب كودك به دلايلى محدود شده، شايد يكى از دلايل، تبعات اقتصادى فعاليت در حوزه كتاب

متأسفانه توزيع كتاب كودك به آسانى توزيع كتاب‏هاى بزرگسالانه نيست ، بنابراين راه براى توليد آثار سطحى و مغايربا نظرات كارشناسى در اين عرصه باز مى‏شود و وضعيتى پيش مى‏آيد كه اكنون شاهد آن هستيم.



كودك باشد. وى افزود : كتاب كودك ، معمولاً با دشوارى هزينه خودش را برمى‏گرداند، متأسفانه توزيع آن هم به آسانى توزيع كتاب‏ هاى بزرگسالانه نيست، بنابراين راه براى توليد آثارسطحى و مغايربا نظرات كارشناسى در اين عرصه باز مى‏شود و وضعيتى پيش مى‏آيد كه اكنون شاهد آن هستيم.

اين ناشر و موزع با تأكيد بر اينكه نگاه كودكان و نوجوانان به كتاب بايد تغيير كند و عنصر فكر، جايگزين ابزارهاى سرگرم‏كننده در اين حوزه فرهنگى شود، گفت: تصويرگرى با استفاده از رنگ‏هاى متنوع، استفاده از كاغذ مرغوب و جلدهايى كه قابل قبول كود كشان باشد و... ناشر را متحمل هزينه‏ هايى مى‏كند، در حالى كه كتاب‏ هاى مربوط به بزرگسالان، شرايط ديگرى مى‏طلبد و روند پيشرفت كار هم سريع‏تر است، پس ناشر بايد قيمت پشت جلد را با توجه به هزينه ‏هايى كه صرف كرده تعيين كند، در نتيجه كتاب با در نظر گرفتن شرايطى كه دارد و صفحات محدودى كه به خود اختصاص داده، گران به نظر مى‏آيد و مخاطب براى تهيه آن، علاقه ‏اى از خود نشان نمى‏دهد و اين موضوع، يكى از مهمترين عوامل ايجاد فاصله بين كتاب كودك و مخاطب است.





* اگر رسانه ‏ها درست عمل كنند ...

توسلى يكى ديگر از كتابفروشان خيابان انقلاب به ما مى‏گويد: خواننده حرفه ‏اى كتاب، اثر مورد علاقه ‏اش را از هر جايى كه شده تهيه مى‏كند و مى‏خواند، ممكن است زمانى هم از ما و ساير همكاران كتابفروش، از كتاب كودك سراغى بگيرد، حتى اثر اين كتاب، توى ويترين هم نباشد.

توسلى در ادامه گفت: من فكر مى‏كنم كه ويترين اصلى فرهنگ مكتوب، از مؤلفان گرفته تا ناشران و كتابفروشان، رسانه ‏هاى كشوراست، هر چقدر كتاب بتواند از طريق رسانه‏هاى كشور، خودش را به مردم معرفى كند و مخاطبان را به آثار جديدالانتشار علاقه مند سازد، به هدف نزديك ‏تر شده ‏ايم. البته همان ‏طور كه شما گفتيد، ويترين كتابفروشى‏ها نيز با اينكه غالباً كوچك و كم حجم هستند، در جذب مشترى براى كتاب مؤثرند.