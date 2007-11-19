به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این پیام در مراسم تقدیر اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه از شهرام ناظری توسط حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی قرائت شد.

متن کامل پیام به این شرح است : با کمال خوشبختی اطلاع پیدا کردم که دوست هنرمند و وارسته کشورمان آقای شهرام ناظری موفق به دریافت نشان شوالیه فرهنگ و ادب از دولت فرانسه شده اند که افتخار بزرگی برای جامعه هنری و به خصوص هنر موسیقی در مملکتمان نیز می باشد. تبریکات صمیمانه خودم را همراه با بهترین آرزوها برای موفقیت روز افزون ایشان با خالصانه ترین احساسات ابزار می دارم.