به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو در اولین همایش آموزشی مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران با بیان اینکه امروز یک ماموریت خطیر پیش روی مسئولان اجرایی کشور قرار دارد گفت: وظیفه ما ایجاد انسجام است تا در کار ملی که پیش رو داریم سرافراز بیرون بیایم.

وی با بیان اینکه برخی از حاشیه های انتخابات از متن انتخابات نیز مهمتر است ، گفت: از جمله این حاشیه ها بحث حضور حداکثری مردم در انتخابات است که ما به عنوان مسئولان اجرایی وظیفه داریم فضای این مشارکت حداکثری را فراهم کنیم .

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران ، با بیان اینکه اجرای عدالت یکی از شعارهای دولت نهم است، گفت: از جمله جاهای که می توان عدالت را محقق ساخت انتخابات است. اگر می خواهیم عدالت را اجرا کنیم باید با کسانی که با پول و قدرت خود قصد اعمال نفوذ برای جمع آوری آرای مردم را دارند باید برخورد کنیم این اعمال نفوذها مردم را دلمرده می کند.

براتلو تاکید کرد: اجرای عدالت نباید در حد شعار بماند و ما باید به گونه ای عمل کنیم که مردم عدالت را لمس کنند.

بر اساس این گزارش ، درادامه این همایش حجت الاسلام مرادی مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز آموزش سیاسی وزارت کشور طی سخنانی با موضوع اخلاق انتخاباتی گفت: انتخابات گذشته به شهادت بسیاری از افراد منصف ، انتخاباتی بسیار سالم بود.

وی با بیان اینکه همه مسئولان اجرایی باید بدانند که امانت دار مردم هستند همانند آنها دارای یک رای می باشند گفت: اهمیت رای مردم آنقدر زیاد است که حضرت امام فرمودند میزان رای ملت است و رهبر معظم انقلاب نیز گفته اند که همه ما باید ذوب در مردم شویم .

رئیس مرکز آموزش سیاسی وزارت کشور ادامه داد: یکی از برکات مسئولیت های مسئولان وزارت کشور این است که هم فرصتی برای خدمت به مردم بدست آورده اند و هم می توانند زمینه های اخلاقی را در خود تقویت کنند.

مرادی تاکید کرد: همه باید دست در دست هم دهیم و انتخاباتی سالم را در یک محیط آرام برگزار کنیم و به عهدی که با امام و رهبری داریم عمل کنیم .