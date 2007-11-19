آغاز مذاکرات مصر با آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الاهرام، یک هیئت بلندپایه مصری امروز برای آغاز مذاکرات هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی عازم وین می شود.

"حسن یونس" وزیر برق مصر دراین باره گفت : این اقدام درچارچوب اجرای دستور حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای آغاز فعالیتهای اولین نیروگاه هسته ای مصر برای تولید انرژی برق انجام می شود.

روزنامه الاخبارلبنان به نقل از وی نوشت : درمذاکراتی که قراراست هیئت مصری با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام دهد، پژوهشهایی که درگذشته انجام شده و نتایج همکاری با کارشناسان این آژانس درزمینه بررسی احداث اولین نیروگاه هسته ای مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: دراین مذاکرات همچنین درباره راه های حمایت از سیستم امنیت هسته ای مصر از طریق ارزیابی امکانات موجود و تشکیل کادرهای انسانی مورد بحث و تبادل نظرقرار می گیرد.

درحالی مصر با حمایت غرب برنامه های هسته ای خود را ازسرمی گیرد که کشورهای غربی و درراس آن بدون درنظرگرفتن کلاهکهای هسته ای رژیم اسرائیل، درمسیرفعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران سنگ اندازی می کنند.

ازسوی دیگرتحلیلگران سیاسی براین باورند که هدف از اینکه، جمال مبارک یکی از رهبران حزب ملی حاکم مصر مسئولیت برنامه هسته ای را برعهده گرفت و حسنی مبارک هم برنامه کشورش برای استفاده از انرژی هسته ای را اعلام کرد؛ جزئی ازسناریوی مطرح شده برای به ارث بردن حکومت است با وجود اینکه مبارک و پسرش این موضوع را تکذیب می کنند.