منابع درس فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی در کنکور 87 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، منابع درس فرهنگ و معارف اقلیت های دینی در کنکور 87 به شرح زیر اعلام شد:
الف) کتب مشترک ادیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی
1- کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2 ، سال دوم متوسطه، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، کد 2/222
2- کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 3 ، سال سوم متوسطه، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، کد 2/251
3- فصل های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 و 12 کتاب بینش دینی چاپ سال 1363 ، کد 285 که در دوره پیش دانشگاهی تدریس می گردد.
ب) منابع اختصاصی دین زرتشتی
1- کتاب آموزش دین زرتشتی، سال دوم متوسطه، چاپ انجمن زرتشتیان تهران
2- کتاب آموزش دین زرتشتی، سال سوم متوسطه، چاپ انجمن زرتشتیان تهران
ج) منابع اختصاصی دین مسیحی (آشوری - ارامنه)
1- کتاب انجیل عهد جدید، بخش اعمال رسولان، از درس 1 تا آخر درس 19
2- کتاب انجیل عهد جدید، بخش اول قرنتیان، از درس 1 تا آخر درس 16
د ) منابع اختصاصی دین کلیمی
1- کتاب فرهنگ و بینش یهود، سال دوم متوسطه، چاپ انجمن کلیمیان تهران
2- کتاب فرهنگ و بینش یهود، سال سوم متوسطه، چاپ انجمن کلیمیان تهران
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