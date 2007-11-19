منابع درس فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی در کنکور 87 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، منابع درس فرهنگ و معارف اقلیت های دینی در کنکور 87 به شرح زیر اعلام شد:

الف) کتب مشترک ادیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی

1- کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2 ، سال دوم متوسطه، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، کد 2/222

2- کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 3 ، سال سوم متوسطه، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، کد 2/251

3- فصل های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 و 12 کتاب بینش دینی چاپ سال 1363 ، کد 285 که در دوره پیش دانشگاهی تدریس می گردد.

ب) منابع اختصاصی دین زرتشتی

1- کتاب آموزش دین زرتشتی، سال دوم متوسطه، چاپ انجمن زرتشتیان تهران

2- کتاب آموزش دین زرتشتی، سال سوم متوسطه، چاپ انجمن زرتشتیان تهران

ج) منابع اختصاصی دین مسیحی (آشوری - ارامنه)

1- کتاب انجیل عهد جدید، بخش اعمال رسولان، از درس 1 تا آخر درس 19

2- کتاب انجیل عهد جدید، بخش اول قرنتیان، از درس 1 تا آخر درس 16

د ) منابع اختصاصی دین کلیمی

1- کتاب فرهنگ و بینش یهود، سال دوم متوسطه، چاپ انجمن کلیمیان تهران

2- کتاب فرهنگ و بینش یهود، سال سوم متوسطه، چاپ انجمن کلیمیان تهران