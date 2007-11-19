توافق کاتولیکها و ارتدکسها در مورد شکاف هزار ساله

کلیساهای کاتولیک و ارتدکس برسر تقدم پاپی توافق کردند

کمیسیون مشترک کاتولیکها و ارتدکسها که به منظور بهبود شکاف یک هزار ساله میان کلیساهای کاتولیک و ارتدکس فعالیت می‌کند توافق کرده که پاپ نسبت به تمام اسقفها برتری و تقدم دارد، اما هنوز برسر اینکه این تقدم چه اعتبار، قدرتی و امتیازی را برای وی فراهم می‌کند توافقی میان اعضا وجود ندارد.

برخی از مقامات ارتدکس اظهار داشتند که به رسمیت شناختن تقدم پاپی از زمانی که این شکاف صورت گرفته بحث مؤثری تلقی می‌شود. لئونید کیشکوسکی مدیر امور خارجی کلیسای ارتدکس امریکا اظهار داشت: جدایی میان رم و کلیساهای شرقی به علت همین تقدم صورت گرفته است.کمیسیون مشترک گفتگوی الهیاتی طی گفتگوهایی که در ایتالیا صورت گرفته به توافق رسید و سند آن روز پنج شنبه 24 آبان ماه منتشر شد.

کلیساهای کاتولیک و ارتدکس تا سال 1054 نیز بایکدیگر متحد بودند اما از آن زمان برسر تقدم پاپ اختلافهای متعددی میان این دو مذهب شکل گرفت و علت اصلی شکاف را پدید آورد. اما هنوز تنشی که به دنبال اتهام ارتدکسها به کاتولیکها برسر تبلیغ دین خود در مناطق ارتدکس نشین بویژه در شرق اروپا صورت می‌دهند برطرف نشده است.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز پیش از این اظهار داشته است که وحدت مسیحیت و بهبود شکاف به وجود آمده الویت اصلی پاپی وی محسوب می‌شود. این کمیسیون الهیاتی نیز اظهار داشته است که رم جایگاه نخست شرعی کلیسا را در میان مقر قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه و اورشلیم به خود اختصاص داده است، بنابراین اسقف رم(پاپ) نسبت به سایر پاتریاکها تقدم دارد.

با این همه اعضای این کمیسیون برسر تفسیر نمونه تاریخی درباره امتیازات اسقف رم به عنوان اسقف مقدم توافق ندارند. در سند این کمیسیون آمده است: درحالی که مسئله تقدم در سطح جهانی ازسوی کلیساهای شرق و غرب پذیرفته شده است در درک آن با توجه به رویکردی که نسبت به آن اتخاذ می‌شود تمایزاتی وجود دارد که این تمایز در بنیادهای الهیاتی و کتاب مقدس نیز مشاهده می‌شود.

این سند همچنین اظهار داشته است که نقش اسقف رم در ارتباط با سایر کلیساها باید با ژرفای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. نشست کمیسیون الهیاتی مشترک کاتولیک - ارتدکس طی روزهای 8 تا 15 اکتبر (16 تا 23 مهر) تشکیل و سند آن روز پنجشنبه 23 آبان ماه منتشر شد.

این نشست در آغاز کار تحت تأثیر هیئتهای کلیسای ارتدکس روسیه قرار گرفت که به علت مناقشه این کلیسا برسر جایگاه کلیسا استونیا کمیسیون را ترک کردند. از این رو سند این کمیسیون بدون حضور نمایندگان پاتریاک مسکو صادر شده و براساس اظهارات برخی روحانیون ارتدکس روسیه این سند دیدگاه مسکو را منعکس نمی‌کند، اما بزودی توسط پاتریاک مسکو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تردید کلیسای ارتدکس روسیه در صلاحیت نتایج گفتگوهای ارتدکس و کاتولیک

نماینده کلیسای ارتدکس روسیه در سازمانهای بین المللی اروپایی و اسقف ارتدکس روسیه در اتریش اظهار داشت: حذف تعمدی مقر پاتریاک مسکو از گفتگوهای کاتولیک - ارتدکس این گفتگوها را تکمیل نکرده و صلاحیت آن را زیر سؤال می برد.

اسقف هیلاریون نماینده کلیسای ارتدکس روسیه در اروپا در واکنش به بیانیه نشست مشترک الهیاتی کاتولیک ارتدکس که ماه گذشته در ایتالیا برگزار و طی آن تقدم پاپی بر اسقفها به رسمیت شناخته شد گفت: این گفتگوها را نمی توان گفتگوی کاتولیکها با ارتدکسها دانست، بلکه این گفتگوهای واتیکان با بخشی از کلیسای ارتدکس بود و تصور نمی کنم تمام کلیساهای ارتدکس نتایج این گفتگو را بپذیرند.

اسقف هیلاریون گفت: بدون کلیسای ارتدکس روسیه که از سایر کلیساهای ارتدکس محلی گسترده تر است به سختی می توان وانمود کرد که این گفتگوها با حضور کلیسای ارتدکس انجام شده است.

دبیر کل سازمان ملل ضرورت توجه به اصول بنیادین تساهل را خواستار شد

دبیر کل سازمان ملل روز جمعه 25 آبان ماه در پیام خود به مناسبت روز جهانی تساهل تصریح کرد: تساهل ابزار مهمی برای مقابله با تهدیدهای در حال رشد علیه بشریت است و روز جهانی آن باید زمانی برای یادآوری ضرورت توجه به اصول بنیادین تساهل در جهان امروز باشد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام روز جهانی تساهل اظهار داشت: دنیای امروز ما با جنگ، تروریسم، جرایم علیه بشر، پاکسازی نژادی، تبعیض علیه اقلیتها و مهاجران و چندین نوع سوءاستفاده دیگر علیه بشریت رو به رو است و حتی جهانی شدن می تواند به ترس و نتایج معکوس منتهی شود.

وی یادآور شد: در شرایطی که دنیا در چنین موقعیتی قرار گرفته ، به کار گرفتن ابزارهای مبارزه با تهدیدهای ناشی از عدم تساهل ضروری به نظر می رسد. می دانیم که بهترین ابزار مبارزه با عدم تساهل تنوع فرهنگی، تلاش برای توسعه پایدار و آموزش تساهل و صلح است و مطلع هستیم که قدرتمندترین حافظان آن جامعه مدنی قدرتمند، حمایت از حقوق بشر و داشتن رسانه های آزاد اما مسئول تلقی می شود.

بان کی مون ابراز امیدواری کرد روز جهانی تساهل تداعی کننده ضرورت توجه به اصول بنیادین تساهل در جهان امروز باشد.

دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد: ضرورت تساهل امروز برهمه ما روشن بوده و توجه به آن باید جدی تر از گذشته شود.

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1996 کشورهای عضو را به برگزاری روز جهانی تساهل در تاریخ 16 نوامبر(25 آبان ماه) دعوت کرد که به دنبال نامگذاری سال 1995 به عنوان سال تساهل توسط سازمان ملل شکل گرفت.

واتیکان مشکلات و چشم‌اندازهای توسعه انسانی را بررسی می‌کند

شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان طی روزهای 20 و 21 نوامبر (29 و 30 آبان) در آستانه برگزاری دومین کنگره جهانی سازمانهای خادمان کلیسایی که طی روزهای 22 و 24 نوامبر(1 تا 3 آذر) برگزار می‌شود به بررسی مشکلات و چشم اندازهای توسعه انسانی امروز می پردازد.

براساس بیانیه شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان اعضای این شورا به همراه مشاوران و کارشناسان طی دو روز به تعمق درباره اعتبار کنونی سند پاپی با تمرکز ویژه بر ابعاد اخلاقی توسعه، اشکال تازه فقر و جهانی شدن، جنگ و خلع سلاح و حمایت از حقوق بشر می پردازند.

رئیس و دبیر شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان، اسقف اعظم هندوراس، اسقف اعظم کونگو، رئیس سازمان پکس کریستی در این همایش شرکت خواهند کرد.

همچنین انتظار می رود بیش از 300 هیئت از 80 کشور و پنج قاره جهان در دومین کنگره جهانی سازمانهای خادمان کلیسایی با تمرکز بر عدالت و صلح در این همایش شرکت می کنند.

موضوع ویژه این کنگره چهلمین سالگرد صدور بیانیه "توسعه یک نفر ، توسعه همه" توسط واتیکان است.

دالایی لاما بودائیان ژاپن را به گفتگوی بین دینی دعوت کرد

رهبر معنوی بودائیان تبت یروز پنجشنبه 24 آبان ماه برای دیداری 9 روزه به دعوت گروههای بودائی ژاپن و با هدف ایراد سخنرانیهای معنوی وارد ژاپن شد و در بدو ورود بر روابط بین ادیان تأکید کرد.

دالایی لامای چهاردهم رهبر معزول شده تبت و رهبر بودائیان تبت تا روز 2 آذر ماه به دعوت فدراسیون بودیستهای ژاپن و فدراسیون بودیستهای کاناگاوا برای شرکت در جشنهای پنجاهمین و چهلمین سالگرد تأسیس آنها در ژاپن خواهد بود.

رهبر معنوی بودائیان تبت در دیدار کوتاه با اعضای گروههای بودائی و به دنبال اشاره یکی ازنمایندگان بودایی درباره تعارض رفاه مادی و حل مشکلات اظهار داشت: توسعه مادی راه‌حل تمام مشکلات بشری نیست.

وی همچنین با تأکید بر هماهنگی بین دینی از رهبران بودایی ژاپن خواست روابط نزدیکی را با پیروان سایر ادیان برقرار کنند.

انتظار می‌رود دالایی لاما در شهر یوکوهاما و سایر شهرهای ژاپن سخنرانی های دینی ایراد کند. برنده جایزه صلح نوبل 1989 روز 29 آبان ماه با حضور 5 هزار نفر درباره ایمان و صلح سخنرانی می‌کند.

دالایی لاما اکتبر سال 1967 به عنوان نخستین سفر خارجی خود خارج تبت، چین و هندوستان به ژاپن سفر کرده بود.

دیدار دالایی لاما از مقدسترین معبد شینتو ژاپن

رهبر معنوی بودائیان تبت روز یکشنبه 27 آبان‌ماه به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای برقراری ارتباط و هماهنگی میان ادیان جهان از مقدسترین معبد شینتوهای ژاپن در غرب این کشور دیدار کرد.

دالایی لامای چهاردهم رهبر معنوی بودائیان تبت که روز پنجشنبه 24 آبان ماه برای دیداری 10 روزه وارد ژاپن شد برای دومین بار از معبد ایزه به عنوان مقدسترین معبد آئین شینتو در ژاپن دیدار کرد. این معبد به خدای آفتاب، جد افسانه ای خانواده امپراطوری اختصاص دارد.

دالای لاما با همراهی کاهن اعظم معبد دوبار در معبد اصلی تعظیم کرد و براساس سنت ژاپنی خود را با آب رودخانه کوچکی که از محوطه معبد عبور می‌کند تطهیر کرد.

دالایی لاما گفت که این دیدار بخشی از برنامه وی برای دیدار از اماکن دینی و مقدس سایر سنتهای دینی در سراسر دنیا بوده است.

وی که برای نخستین بار در سال 2003 از این معبد دیدار کرده بود افزود: هرجا بروم اگر زمان اجازه دهد به اماکن مقدس ادیان مختلف ادای احترام می‌کنم. من خود را به ترویج هماهنگی دینی متعهد می‌دانم.

رهبر معنوی بودائیان تبت تصریح کرد: ایمان و اعتقادات دینی گاهی به شکلگیری تفرقه و مشکل تبدیل می‌ شود، اما حقیقت این است که تمام ادیان یک پیام را منتقل می‌کنند و آن پیام عشق است که از نیروی بالقوه کافی برای نجات بشریت برخوردار است. بنابراین هماهنگی و اتحاد میان ادیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

برنده جایزه صلح نوبل 1989 در طول اقامت خود در ژاپن در همایشهای عمومی درباره معنویت سخنرانی کرده و از مدارس دیدار می‌کند، اما هیچ برنامه ای برای دیدار وی با مقامات دولتی طراحی نشده است چرا که مقامات ژاپن با پیش شرط عدم حضور در فعالیتهای سیاسی مجوز ورود وی به کشور را صادر کردند.

دالایی لاما در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق در لهاسا پایتخت تبت به هندوستان متواری شد. مبارزات غیرخشونت آمیز وی در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای این راهب بودائی به ارمغان آوردند.

شورای ملی کلیساهای مسیح و کلیسا خواستار به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه شد

مجمع عمومی شورای ملی کلیساهای مسیح و کلیسا به دنبال برگزاری دیدار سالانه خود در نیوجرسی امریکا از مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست قطعنامه‌ای تصویب کرده و به موجب آن کشتار ارامنه در سال 1951 را به رسمیت بشناسد.

این درخواست از سوی کشیش آرام جابجیان کشیش ارمنی ارتدکس از شیکاگو مطرح و با حمایت سایر اعضا رو به رو شد.

بیانیه نسل‌کشی ارامنه که به تأیید مجمع عمومی شورای ملی کلیساها نیز رسیده تصریح کرده است که این امر غیرقبول است که ایالات متحده هنوز قتل عام 1915 را که جان اکثریت جمعیت ارمنی‌هایی را گرفت که آن زمان در آسیای صغیر زندگی می‌کردند به رسمیت نشناخته است.

شورای ملی کلیساهای مسیح و کلیسا روابط تاریخی قوی با کلیسای ارامنه دارد. جان اچ توماس رئیس شورای ملی کلیساهای مسیح و کلیسا که بشدت از تصویب این قطعنامه حمایت می کند اظهار داشت: با توجه به ارتباط تاریخی ما پیوستگی و اتحاد جامعه ارتدکس و انجیلی ارمنی برای برقراری مصالحه میان جوامع ترک و ارمنی موجب مسرت است.

وی افزود: درحالی که امروز این نسل‌کشی در دارفور صورت می‌گیرد ضرورت به رسمیت شناخته شدن نسل‌کشی 1951 بیشتر مورد تأکید است.

کلیساهای آمریکا در پی تشکیل ائتلاف مبارزه با نسل‌کشی

نمایندگان برخی از سنتهای مسیحی در ایالات متحده ابراز امیدواری کردند هیئتی تشکیل داده و بتوانند در قالب آن جوامع دینی را علیه نسل‌کشی بسیج کنند.

برگزارکنندگان نشست مرکز بین کلیسایی نیویورک که اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد اظهار داشتند که این اقدام می تواند نخستین گام در ائتلاف برای ریشه کن کردن نسل کشی تلقی شود. آنها همچنین ابراز امیدواری کردند این ائتلاف بتواند نمایندگان سایر سنتهای دینی را نیز دربرگیرد.

مایکل کینامون، دبیر کل تازه شورای ملی کلیساهای ایالات متحده بر اهمیت مسئله نسل کشی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که به عنوان دبیر کل شورای ملی کلیساهای آمریکا فعالیت می کنم مسئله نسل کشی دغدغه ای جاری و زنده خواهد بود که تنها به یک نشست یا همایش ختم نمی شود.

ایده تشکیل ائتلاف مبارزه با نسل کشی چندی پس از درخواست مجمع عمومی این شورا از مجلس نمایندگان آمریکا مطرح و طی آن از نمایندگان خواسته شد قطعنامه ای تصویب کنند که کشتار ارامنه را در اوایل قرن بیستم توسط امپراتوری عثمانی به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده 10 اکتبر به این امر رأی داد که این رویدادها که از 1915 آغاز شده نسل کشی تلقی می شود و آنها را محکوم کرد.

اگرچه به علت مخالفت دولت بوش، مجلس نمایندگان آمریکا این موضوع را به رأی نگذاشته است. دولت بوش اظهار داشته که این قطعنامه در صورت تصویب می تواند به روابط ایالات متحده و ترکیه صدمه بزند. شورای ملی کلیساها اظهار داشته که این امر غیرقابل قبول است که ایالات متحده تاکنون این نسل کشی را که طی آن اکثریت جمعیت ارامنه ساکن در آسیای صغر جان خود را از دست دادند به رسمیت نشناخته است.

برگزاری کنگره "رحمت الهی" در واتیکان

نخستین کنگره "رحمت الهی" با رویکرد بین دینی و بین مذهبی طی روزهای 2 تا 6 آوریل( 13 تا 17 فروردین) همزمان با سومین سالگرد درگذشت پاپ فقید از سوی واتیکان برگزار می‌شود.

پاتریس چوچولسکی دبیر کل این کنگره علت انتخاب شدن این موضوع را محور دوران پاپی ژان پل دوم دانست.

وی همچنین گفت: دستور العمل این کنگره علاوه بر گفتگو و بحث، فعالیتهایی است که با همکاری قلمرو اسقفی رم برنامه ریزی شده است. این فعالیتها دربرگیرنده کارگاه ها، مراسم نیایش جمعی، حرکت صفوف مؤمنان با شمع در شهر و جشنواره رحمت که طی آن شرکت کنندگان از کلیساها خارج می شوند تا مراسم نیایش شامگاهی برگزار کنند.

دبیر این همایش همچنین گفت: رحمت برای برقراری ارتباط میان تمدنها و ادیان مؤلفه ای حائز اهمیت تلقی می شود.