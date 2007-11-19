هزاره سوم متعلق به قاره بزرگ، کهن و تاریخ ساز آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: بدون تردید هزاره سوم تعلق به قاره بزرگ، کهن و تاریخ ساز آسیا دارد و نقش محوری و بی بدیل مجلس مجالس آسیایی به عنوان مهمترین نهاد قاره ای برای فراهم آوردن حرکت بالندگی و افتخار آفرین پارلمانهای آسیا در راستای توسعه و رشد ملل دول آسیایی بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: در دنیایی که تهدیدات آمریکا نسبت به کشورهایی که خود را با راهکارهای سیاسی بین المللی مورد نظر آمریکا منطبق نکرده اند، نظم جهانی بی معنا است، نقش مجمع مجالس آسیایی و پارلمانی آسیایی بسیار تعیین کننده و کلیدی است.

ابوترابی ادامه داد: باید با سیادت فرهنگی و سیاسی هوشمندانه در برابر تهدیدات جدی یکجانبه گرایی ، همبستگی و مشارکت کشورهای آسیایی را بر انگیزیم.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی، تصریح کرد: دراین فرصت تاریخی شکل گیری مجالس آسیایی برای بازسازی هویت ملی ، توسعه آسیا و ایفای نقش مناسب درتحولات بین المللی یک موقعیت استثنایی و تعیین کننده است.

نایب رئیس مجلس گفتَ: با توجه به نقش فرهنگ به عنوان یک وسیله قدرتمند و ابزار کار آمد دفاعی بلکه به عنوان ابزار اصلی برای رسیدن به جایگاهی که گذشته تاریخی و قابلیت های کنونی ما اقتضا دارد ، قاره آسیا با تنوع فرهنگی و گفتگوی شایسته و همزیستی مسالمت آمیز در اوج صالح و دوستی می تواند برای دنیا امروز پیام آور امنیت و سعادت باشد.

وی اظهار داشت: کشورهای آسیایی که از نظر مواد و منابع استراتژیک مانند انرژی ،دارای جایگاه تعیین کننده ای در نظم سیاسی و اقتصادی جهان می باشند. ما با همگرایی در قاعده بازی جهانی تغییرات عمده ای ایجاد کنند.

ابوترابی تاکید کرد: کشورهای آسیایی می توانند در سایه همگرایی وتلاش مشترک اقتصادی ،توانایی خود را برای تاثیرگذاری در نظام جهانی در میان مدت و بلند مدت افزایش دهند.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی، متذکر شد: روند جهانی سازی به یکی از تحولات مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح نظام بین المللی تبدیل شده است چرا که در جریان جهانی سازی ، برخی از کشورها در دورن کانالهای قدرت، حل شد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: مجمع مجالس آسیایی می تواند نقش آسیا را در روند جهانی سازی ارتقا بخشد و آنان را به یک نیروی موثر و نه تاثیر پذیر تبدیل نماید.

وی افزود: آسیا خواستگاه قدیمی ترین تمدنهای بشری است و فرهنگ و تمدن این قاره سهم چشمگیری در کشودن قله های بلند، و میراث فکری امروز جهان داشته است و لذا بایستی این میراث قاره کهن آسیا را با همکاری احیا کنیم و در هزاره سوم نقشی که زیبنده ماست ایفا نماییم.

رئیس شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی، ادامه داد: باید ملل آسیا می توانند با تکیه بر نیروهای انسانی عالم، آگاه و هوشمند و توانایی خویش در این حرکت علمی نقش بالنده و تعیین کننده ای را ایفا نمایند و امیدوارم با الهام از پیشنهاد دکتر احمدی نژاد و با استمداد از اندیشه بلند و عزم ستودنی شما اعضای مجالس آسیایی، در آینده بتوانیم قله های علم و دانش را فتح نموده و نگذاریم مبانی علوم در دست کشورهای توسعه یافته باقی بماند.

ابوترابی اظهار داشت: باید با استفاده از دانش نوین ، آینده آسیا را رقم زد و جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به این گوهر ارزشمند است که امروز برای دستیابی به فن آوری هسته ای بومی شده با عزم و اراده حرکت می کند.

وی خاطر نشان کرد: در شورای اجرایی دوم که طی روزهای گذشته در تهران برگزار شد ، با اشراف به سندهای مورد بحث ، پیشنهاداتی مطرح شد که آیین نامه اجرایی با 47 ماده، سند انرژی در 8 بند مقدماتی و 12 بند اجرایی، صندوق پول آسیایی با 7 بند اصولی ، سند جهانی سازی با نگاه به تقویت جایگاه ملل ، دول و پارلمانهای آسیا در ورند جهانی سازی، سند مبارزه با فساد، سند کاهش فقر، سند تنوع فرهنگی ، سند معاهده دوستی مهمترین آنها هستند.