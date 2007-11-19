تمام مدرسان واحد استانی دانشگاه علمی کاربردی همدان کد مدرسی دارند

دکتر سعید نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان تدریس در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در همدان ابتدا توسط هیئت ممیزه واحد استانی گزینش شده و بعد پرونده آنها برای بررسی به سازمان مرکزی در تهران ارسال می شود که پس از تایید سازمان مرکزی دانشگاه علمی کاربردی به مدرسان علمی کاربردی کد مدرسی اعطا می شود که بر اساس آن می توانند در مراکز علمی کاربردی استان تدریس کنند.

وی ادامه داد: 12 مرکز علمی کاربردی در استان همدان مشغول فعالیت بوده که تا پایان سال جاری 4 مرکز نیز به مجموع مراکز علمی کاربردی استان همدان اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: از سال آینده تحصیلی تعداد رشته های کارشناسی در مراکز واحد استان علمی کاربردی همدان دو برابر شده و رشته های جدیدی نیز در مقطع کاردانی متناسب با تقاضای بازار کار راه اندازی خواهد شد.

نظری وضعیت فرهنگی مراکز دانشگاه علمی کاربردی در استان همدان را در سطح بالایی ارزیابی کرد و گفت: دانشجویان این مراکز یکی از مجموع فعال ترین دانشجویان بوده و تمام زمینه های جشنواره های قرآنی، ورزشی، نشریات دانشجویی، تشکل های صنفی، اردوها، کانون های خاص و ارتباط با تشکل ها و NGO ها نقش فعالی دارند.