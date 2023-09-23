معصومه حسنی خونسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای نشان دادن ایثار و رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس به نسل جدید است.

وی با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های فرهنگی در ترویج و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جامعه بیان کرد: نهادینه شدن این ارزش‌ها در جامعه و به ویژه در میان نسل جوان می‌تواند سعادتمندی کشور را تضمین کند.

حسنی خونسار تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت و از خود گذشتگی برای دفاع از مهین در میان جوانان و نوجوانان می‌تواند افق روشنی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

وی با بیان نقش رزمندگان در جنگ تحمیلی هشت ساله، گفت: باید با تمام توان یاد رزمندگان را زنده نگه داشت و آرمان‌های آنها را به نسل‌های دیگر نیز منتقل کرد تا فرهنگ شهادت همچنان در خون و جان ملت ایران اسلامی زنده نگه داشته شود.

برپایی نمایشگاه و بازنمایی کتاب با موضوع دفاع مقدس

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی با محوریت کتابخوانی در کتابخانه‌های عمومی استان در هفته دفاع مقدس، عنوان کرد: برپایی نمایشگاه و بازنمایی کتاب با موضوع دفاع مقدس، مسابقات کتابخوانی، جمع خوانی کتاب، روایتگری دفاع مقدس و نمایشنامه خوانی برخی از این برنامه‌هاست.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کردستان بیان کرد: تقدیر از خانواده‌های شهدا در کتابخانه‌های عمومی، غبارروبی مزار شهدا، نقد و بررسی کتاب با موضوع دفاع مقدس و جلسات شعر خوانی نیز از برنامه‌های این نهاد فرهنگی در هفته دفاع مقدس امسال است.

حسنی‌خونسار از برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب «خانوم ماه» (نوشته ساجده تقی‌زاده) خبر داد و گفت: این مسابقه کتابخوانی در سامانه الکترونیک کتابخوانی سماک برای علاقمندان قابل دسترس است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کتابخانه‌های عمومی با مشارکت برخی ادارات و سازمان‌ها برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.

حسنی خونسار اضافه کرد: نقش کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی در پاسداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان بسیار مهم و اثرگذار است و بر این اساس برنامه‌های متنوع زیادی با محوریت کتاب توسط این نهاد فرهنگی برگزار می‌شود.