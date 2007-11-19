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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

اعطای پروانه صلاحیت به مشاوران خدمات فنی و ایمنی در سطح کشور

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی از اعطای پروانه صلاحیت به مشاوران خدمات فنی و ایمنی در سطح کشور خبر داد و گفت: این حرکت در راستای اجرای خصوصی سازی صورت می گیرد.

علی مصریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اعطای پروانه صلاحیت به مشاوران خدمات فنی و ایمنی در سطح کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه های مرکز تحقیقات وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص اعطای پروانه  صلاحیت مشاوران خدمات فنی و تخصصی به ویژه برای بخش خصوصی است.

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی هدف از اجرای برنامه یاد شده را گسترش خصوصی سازی و ایجاد اشتغال مولد در راستای اصل 44 قانون اساسی و صیانت از نیروی انسانی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: آئین نامه اعطای پروانه صلاحیت برای 10 گروه تخصصی در رابطه با ایمنی، توسط شورای عالی حفاظت تامینی به تصویب رسیده و دستورالعمل آن نیز تهیه و پس از تایید وزیر کار و امور اجتماعی در سطح کشور آغاز شده است.

مصریان این حرکت را از برنامه های وزارت کار وامور ا جتماعی در جهت گسترش خصوصی سازی عنوان کرد و افزود: تمام کارهای ایمنی در کارخانجات به مشاوران سپرده می شود که آنها این مشاوره ها را در 10 رشته تخصصی در کارخانجات عملیاتی  می کنند.

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت  کار وزارت کار و امور اجتماعی ابراز داشت: در حال حاضر متقاضیان می توانند تا 25 آذر ماه سال جاری نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک خود به مرکز تحقیقات اقدام نمایند؛ که دستورالعمل و آئین نامه آن در سایت وزارت کار و مرکز موجود است.

وی پیش بینی کرد که حداقل در سطح کشور 100 نفر برای آزمونهای تئوری و عملی ثبت نام کنند، ولی پذیرش مدارک متقاضیان  را منوط به نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی دانست.
کد مطلب 589287

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