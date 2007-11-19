به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی در حاشیه دومین نشست مجمع مجالس آسیایی در سالن اجلاس سران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت روابط ایران و آمریکا و احتمال مذاکرات دو کشور با توجه به تهدیدات موجود اظهار داشت: اگر قرار باشد مذاکره ای بین ایران و آمریکا از سر گرفته شود مربوط به مسائل عراق خواهد بود.

دکتر خرازی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص تحولات صورت گرفته در زمینه پرونده آمیا اظهار داشت: مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص است و ایران دخالتی در قضیه مذکور نداشته است.

خرازی تاکید کرد که ایران کشوری با ثبات است و مجموعه نظام از پشتیبانی مردم برخوردار هستند.

او روند شکل گیری پرونده آمیا را مشکوک خواند و گفت: بارها این مسئله در آژانتین به مرز افشاگری علیه کشورهایی که در این خصوص اعمال نفوذ می کنند رسیده ولی با پشتیبانی از آرژانتین تا کنون پرونده زنده نگه داشته شده است.

خرازی تصریح کرد: هیچ دلیلی برای دخالت ایران در موضوع پرونده آمیا وجود ندارد ولی برخی کشورها قصد دارند از طریق فشار مسئله را زنده نگه دارند.

رئیس شورای راهبری سیاست خارجی در بخش دیگری از این گفتگو گزارش محمد البرادعی زمینه ساز پیشرفت های بیشتر در پرونده هسته ای ایران دانست و خاطر نشان کرد: به طور قطع در پی گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشرفت های ملموس تری در این پرونده ایجاد خواهد شد.

خرازی ادامه داد: لازمه کار ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است تا بتوان از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کرد.

او همچنین با تاکید بر اینکه باید پرونده هسته ای ایران در آژانس مورد بررسی قرار گیرد متذکر شد: باید تلاش ها را متمرکز کرد تا پرونده هسته ای جمهوری اسلامی از شورای امنیت به طور کامل خارج شود.

وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات موجود در راه بررسی پرونده هسته ای کشورمان گفت: با توجه به دستاوردهای عملی که با گزارش البرادعی کسب شده، قطعا ادامه این مسیر به نکات مثبت تری منتهی خواهد شد.

او در پایان خاطر نشان کرد: باید با تداوم مذاکرات جدی پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان به سرانجام برسانیم.