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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

رایزنی اولمرت با مبارک درباره کنفرانس آناپولیس

رایزنی اولمرت با مبارک درباره کنفرانس آناپولیس

یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که نخست وزیر این رژیم با هدف فراهم کردن مقدمات کنفرانس آناپولیس فردا راهی مصر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مسئول اسرائیلی خاطرنشان کرد که "ایهود اولمرت" با "حسنی مبارک" دیدار خواهد کرد. 

این مسئول که خواست نامش فاش نشود، افزود: اولمرت در این دیدار، تلاشهای انجام شده پیش از برگزاری کنفرانس آناپولیس و کشورهایی  که در آن شرکت خواهند کرد، مورد بررسی قرار خواهد داد.

کنفرانس آناپولیس قرار است اواخر ماه جاری برگزار شود.

لازم به ذکر است "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر اخیرا اعلام کرده است که احتمال دارد کشورش در کنفرانس آناپولیس شرکت نکند، زیرا قاهره درباره نتایج آن تردید دارد.

کد مطلب 589291

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