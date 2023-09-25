منصور مهرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژه برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری از پنجم مهر آغاز و تا ۱۲ مهرماه سال‌جاری در استان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره موسیقی اقوام ایرانی در سطح ملی با مشارکت استانداری کردستان، شهرداری سنندج، صداوسیمای کردستان و سایر ادارات مربوطه از جمله برنامه‌های هفته گردشگری در کردستان است.

مهرزاد اظهار کرد: برگزاری جشنواره هزار دف، جشنواره استانی سفره غذای کُردی و جشنواره استانی گردو از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته گردشگری خواهد بود.

نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و موسیقی اقوام

وی یادآور شد: هم‌زمان با گرامیداشت این هفته نمایشگاه‌های متعددی از جمله نمایشگاه منطقه‌ای صنایع‌دستی و موسیقی اقوام، نمایشگاه خودروهای کلاسیک، نمایشگاه خودروهای آفرودی و نمایشگاه گلیم و فرش دستباف در سطح استان برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان عنوان کرد: تقدیر از فعالان گردشگری کردستان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی صنعت گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز در استان، به صدا درآمدن زنگ گردشگری در مدارس مراکز شهرستان‌ها و پاکسازی تفریحگاه‌های منتخب از دیگر برنامه‌هایی است که به‌مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری در کردستان برگزار می‌شود.

رونمایی از وب‌سایت دو زبانه روستای جهانی گردشگری پالنگان

وی رونمایی از وب‌سایت دو زبانه روستای جهانی گردشگری پالنگان در استان را از برنامه‌های دیگر میراث فرهنگی کردستان در هفته گردشگری برشمرد و بیان کرد: همچنین در این هفته پروژه‌های گردشگری از جمله کمپ زیارتی پیر رستم سروآباد و فاز دوم اقامتگاه بوم‌گردی ژاورود افتتاح می‌شود.



مهرزاد یادآور شد: امیدواریم با برگزاری این برنامه‌ها و همچنین حضور فعالان و اشخاص صاحب‌نظر در این حوزه، زمینه‌های توسعه و رونق گردشگری در استان بیش از پیش فراهم شود.