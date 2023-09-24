سرمربی تیم ملی جودو: با وجود چهار سال دوری عملکرد خوبی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، حسین قمی در پایان اولین مصاف جودوکار ایرانی با کره شمالی اظهار داشت: محمودی مبارزه را به خوبی اداره کرد و در وقت طلایی و سی ثانیه پایانی با یک حرکت غافلگیرانه نتیجه را به حریف خود را واگذار کرد.

وی با بیان اینکه نماینده ۶۶ کیلوگرم کشور در طول مسابقه روند مبارزه را به خوبی پیش برد، یادآور شد: متاسفانه محمودی مبارزه را از دست داد و نتیجه را واگذار کرد.

سرمربی تیم ملی جودو ایران با ابراز رضایت از عملکرد نماینده منهای ۶۶ کیلوگرم کشورمان افزود: با وجود چهار سال دوری از تمامی مسابقات رسمی، در کل از روند مسابقه راضی بودم و مطمئن هستم در سالهای آتی با تداوم حضور در مسابقات، جودو ایران به نتایج خوبی دست پیدا کند.

در ادامه ابوالفضل محمودی ملی پوش جودوکشورمان گفت: تمام تلاش خود را کردم‌ ولی آنطور که می خواستم مبارزه پیش نرفت.

وی افزود: در تایم ابتدایی مسابقه خوب پیش می رفت اما در ۳۰ ثانیه پایانی کمی احساس ضعف کرده و غافلگیر شدم و همین باعث شد مبارزه را به حریف واگذار کنم.

جودکار وزن منهای ۶۶ کیلوگرم کشورمان تاکید کرد: تلاش خواهم کرد تا در رویدادهای بعدی جبران کرده و نتیجه خوبی را برای کشورمان کسب کنم‌.