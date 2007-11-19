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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

در صورت ضعف ؛

رؤسای همسو با دولت هم تغییر می‌کنند / فراقانونی نمی‌توان حمایت کرد

رؤسای همسو با دولت هم تغییر می‌کنند / فراقانونی نمی‌توان حمایت کرد

نماینده وزیر علوم در دانشگاهها گفت : در برخی موارد گزارشهایی مبنی بر عملکرد ضعیف روسای دانشگاهها ارائه می شود که مورد بررسی قرار می گیرند. چنانچه مشکل با تذکر قابل رفع بود، به تذکر بسنده می شود اما اگر مشکلات فراتر از تذکر بود روسای دانشگاه هر چند که ممکن است از نظر فکری نیز با دولت هماهنگ باشند تغییر می کنند.

کتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : فضاهای دانشگاهی فضاهای حساسی هستند و یک عده که در پی سوژه هستند، سعی در سوء استفاده از حساسیت دانشگاه دارند، به طوری که کوچکترین تغییری در مدیریت دانشگاهها را بر طبق میل خود تعبیر می کنند یا اینکه بازنشستگی برخی از اعضای هیئت علمی را سیاسی جلوه می دهند.

وی اضافه کرد : برخی سعی دارند که بازنشستگی اعضای هیئت علمی را تحت عنوان اخراج اساتید قلمداد کنند، این در حالی است که بسیاری از اساتیدی که بازنشسته می شوند، خودشان اصرار به بازنشستگی دارند. بسیاری از مواقع به هر ترتیبی تاکید می کنیم که آن اساتید را در دانشگاه نگاه دارید و حتی مانع می شویم که بازنشسته شوند اما در واقع امر می بینیم که خودشان خواسته اند و اصرار بر بازنشستگی دارند.

نماینده وزیر علوم در امور دانشگاهها به مهر گفت : سیاست وزارت علوم در راستای دفاع همه جانبه و فراگیر و با قوت از اساتید و اعضای هیئت علمی است اما حرکت فراقانونی نیز نمی توان انجام داد و قانون همواره بالاتر از بخشها قرار دارد. طبیعی است که هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی به وضعیت اساتیدی که تخلف دارند، رسیدگی کند.

وی گفت : ارزیابی عملکرد روسای دانشگاهها یکی از مواردی است که در سفرهای استانی مدنظر است و افرادی که ضعیف هستند، ممکن است که جابجا شوند.

کد مطلب 589300

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