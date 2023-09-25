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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

مهر پیگیری کرد؛

ورشکستگی پسته‌کاران را تهدید می‌کند

ورشکستگی پسته‌کاران را تهدید می‌کند

وزارت جهاد کشاورزی با خبر ممنوعیت صادرات پسته و پس از آن، بانک مرکزی با مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، نگرانی های جدی را برای باغداران ایجاد کرده‌اند.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پسته به عنوان یکی از محصولات ارزآور کشور، در سال جاری تولید بالایی داشته است. افزایش حدود دو برابری تولید در ایران همزمان با افزایش محصول پسته آمریکا، باعث شده است رقبای صادراتی تلاش دوچندانی برای گرفتن بازارهای صادراتی داشته باشند.

در گفتگویی که با بهروز آگاه عضو انجمن پسته ایران و یکی از تولیدکنندگان بزرگ پسته ایران داشتیم، وی از سیاست‌های دولت در قبال کشاورزان و بازرگانان پسته ابراز نگرانی کرده و معتقد است در صورتی که در سه ماه فصل پاییز دولت اقدامی در زمینه تسهیل صادرات پسته انجام نشود، تبعات بسیار سنگین و غیرقابل جبرانی را در حوزه کشاورزی و بازرگانی شاهد خواهیم بود.

ورشکستگی پسته‌کاران را تهدید می‌کند

کمبود فرد متخصص برای مدیریت جنگ اقتصادی

بهروز آگاه در ابتدا با اشاره به تربیت تعداد زیادی افراد متخصص در حوزه‌های هوافضا، امنیتی و نظامی پس از انقلاب گفت: متأسفانه به اندازه‌ای که در سایر رشته‌ها نیروی خوب و متخصص تربیت کرده‌ایم، در حوزه اقتصاد عملکرد مناسبی نداشتیم. چندین سال است که درگیر جنگ اقتصادی هستیم و باید بهترین متخصصین اقتصاد را داشته باشیم اما متأسفانه فرد مناسبی در این حوزه برای مدیریت و فرماندهی نداریم.

ورشکستگی پسته‌کاران را تهدید می‌کند

وی گفت: اخیراً شنیده شده است که معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با ارائه طرحی مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته، در تلاش است تا صادرات این محصول را ممنوع کند. این موضوع بالاترین کمک به صنعت پسته آمریکا و بزرگترین خیانت به پسته ایران بوده و باعث ایجاد چالش‌های اساسی در حوزه اقتصاد پسته ایران‌خواهد شد.

مجبوریم در پاییز صد هزار تن پسته صادر کنیم

عضو انجمن پسته ایران میزان پسته کشور در سال جاری را حدود دویست و چهل هزار تن (با احتساب سی هزار تن پسته باقیمانده از سال گذشته) ارزیابی و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تولید پسته، در صورتی که در سه ماه اول پس از برداشت پسته (مهر، آبان و آذر) که موعد عید چینی و نیز قبل از کریسمس است (اوج مصرف پسته در دنیا)، نتوانیم حداقل ۱۰۰ هزار تن پسته را صادر کنیم، بازار صادراتی ایران توسط آمریکا گرفته خواهد شد.

صادرات پسته در چالش وزارت جهاد و بانک مرکزی

آگاه این چالش را بسیار فوری و قریب الوقوع دانست و افزود: در چنین شرایط خاص و مهمی، متأسفانه علاوه بر اظهارات معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته، بانک مرکزی نیز با مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، روند صادرات پسته را مختل می‌کنند.

ورشکستگی پسته‌کاران را تهدید می‌کند

مصرف داخلی پسته تنها پانزده درصد است

بهروز آگاه مصرف داخلی پسته را حداکثر پانزده درصد تولید پسته در ایران دانست و افزود: با سیاست‌های اشتباه، بیشترین صادرات پسته هم اکنون با کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شود که هیچگونه نفعی برای دولت ندارد و به همین دلیل کارت بازرگانی اغلب صادرکنندگان معتبر و بزرگ کشور تعلیق شده است.

این فعال باسابقه صنعت پسته با ارائه پیشنهادی در حوزه ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، ضمن اشاره به آمار و ارقامی در زمینه اشتغال و صادرات حوزه کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۰ ما در کشور حدود ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تنها دو و نیم میلیارد دلار آن مربوط به محصولات کشاورزی بوده است و مابقی آن مربوط به سایر محصولاتی است که به شدت از یارانه انرژی و سایر یارانه‌ها استفاده می‌کنند.

ورشکستگی پسته‌کاران را تهدید می‌کند

نباید صنعت و کشاورزی را با هم مقایسه کرد

آگاه مقایسه کردن صنعت و کشاورزی، برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شیوه را غیرمنطقی دانست و گفت: عدد و رقم اشتغال و همچنین ارزآوری در حوزه صنعت و کشاورزی قابل مقایسه نیست و برای بهبود وضعیت کشاورزی و عدم ضرر و زیان صادرکنندگان محصولات کشاورزی، بایستی با سرعت مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات که یکی از پرنقص ترین قوانین دولت قبل بود و با شکست مواجه شد، در حوزه محصولات کشاورزی لغو شود.

آگاه ضمن اشاره به اطلاع جمع زیادی از نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات پسته و سایر محصولات کشاورزی افزود: طبق مصوبه مجلس بخش کشاورزی از مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات مستثنی شد اما متأسفانه این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد.

مقررات بازگشت ارز برای کشاورزی لغو شود

عضو انجمن پسته ایران، فرصت لغو این مقررات برای بخش کشاورزی را بسیار کوتاه دانست و گفت: در صورتی که ما در سه ماه فصل پاییز سال جاری نتوانیم حداقل ۱۰۰ هزار تن پسته صادر کنیم، این میزان پسته روی دست باغدار خواهد ماند و رقبا بازارهای صادراتی ما را خواهند گرفت.

ورشکستگی قریب الوقوع پسته کاران

وی این میزان پسته را مازاد بر مصرف داخل دانست و گفت: در صورتی که قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات برای محصولات کشاورزی لغو نشود، قطعاً بیکاری و ضرر و زیان بسیار زیادی متوجه باغداران و کشاورزان بالاخص در حوزه پسته خواهد شد چراکه میزان تولید پسته در سال جاری به حدی بالاست که تعداد زیادی از کشاورزان ورشکست خواهند شد.

کد مطلب 5893007

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      5 2
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      وقتی که عرضه یک محصول در ایران کم است باید آن را صادر کرد؟ اگر سودآوری آن محصول در صادرات آن محصول است ، سودش به کی می رسد؟ آیا سودش را جمهور ملت ایران می بینند ؟ یا سودش فقط تجار آن محصول می برند؟پس تو خود بخوان حدیث مفصل از ...
    • تارا SE ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      5 3
      پاسخ
      چطوره پسته را به جای یک میلیون کیلویی ده ملیون بفروشند شاید پسته کاران ضرر نکنند
      • رضا IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
        3 0
        کجا بوده یک ملیون بیا از من کشاورز دارن میخرن 350با هزار منت با این خرج کود سم پاشی کارگر و..... اگر سرما نزنه دوسال یک بار درخت پسته میده
    • حمیدرضا IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      3 3
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      بهتر اینه که اجازه صادرات نداشته باشند تا اشباع عرضه داخلی باعث افت قیمت شود. یکسری دلال منفعت جو آب و خاک و نور و کارگر مفت ایرانی را برای منافع خوشان استثمار میکنند و مردم هم باید قیمتهای نجومی پرداخت کنند. مگر پسته تولید داخل دلار میخورد که در داخل کشور حتی گرانتر از قیمت جهانی به فروش میرسد؟
    • سید IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      3 3
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      با سلام ایشان حرف مفت میزند... ارز هر صادر کننده ای باید برگردد.. صنعت و کشاورزی ندارد.. معلومه پسته کیلویی ۷۰۰-۸۰۰ هزار تومان مشتری داخلی نداشته باشد.. بگذارید مردم محصول خوشان را بخورند.. هیچ کشاورزی هم ورشکست نمیشود.. مگر هزینه ارزی دارند..؟؟؟
    • فرشته بختیاری IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      1 1
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      اگر جلو صادرات پسته گرفته شود خیلی بهتره قیمت پسته پایین میاد همه میتونن بخرن
    • شهروند IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      1 0
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      چرا ورشکستگی،، در داخل کشور با قیمت مناسب فروخته شود،و مردم بتوانند بخرند،هیچ وقت پسته کاران ورشکست نمیشوند
    • کشاورززحمت کش IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      توجه داشته باشیدکسانی که باصادرات پسته بصورت مستقیم ویاغیرمستقیم نظیربازگشت ارزحاصل از فروش پسته مخالفت میکننددارندبا آمریکاهمکاری میکنندوقصدشکست خوردن کشاورزی در ایران رادارندوقابل توجه ریاست محترم جمهوری و دلسوزان مملکت ایران شمارابخدانگذاریددشمنان داخلی ضربه به اقتصادوصادرات کشورواردکنندوبیکاری
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      3 1
      پاسخ
      من خودم پسته دارم رو دستم مونده پول بنزین ندارم کجا میخرن کیلو یک ملیون من پونصد هزار زیر قیمت میدم
    • Ali IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چرا دولت فقط زورش به فقرا می رسد ایا فولاد مهم است یا برای ملت کشاورزی باید دولت خواهش هم بکند از کشاورز پسته کار که پسته اش صادر کند ارز هم نیاورد به جایش ماشین واتوبوس تریلی وماشینهای باری ومعدنی را وارد کند درصد کمی هم مالیات برای واردات بگیرد در ایران وسالیل حمل ونقل ما واقعآ فرسوده شده است
    • Ali IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
      0 1
      پاسخ
      اقای عزیز من کشاورز سه سال پسته ام سرما زده است پیک برقی در هفته شنبه ودوشنبه وچهارشنبه روزی 7/5ساعت اب چاهای ما خاموش میشود سهم 500هزار تومان 2000000 تومان وتراکتور ساعتی 500000 هزار تومان 3000000هزار تومان کارگر 100 تومان 500 تومان ضبط کردن پسته کیلوئی 200 تومان 3000 تومان پسته پوک دارد نیم مغز اب
    • حق AE ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نظر شما عزیزان خوندم کاش یک بار با کشاورز همراه میشدین تا ببینید چرا قیمت پسته بالاست وبعد نظر کارشناسی می‌دادید امسال پسته درجه یک ما رو با هزار منت خریدن 450 که خرج ی سال زمینم ن در نمیاد تازه سال دیگرو هم خرجش کنیم سال بعد بهمون پسته بده. دلال ها پسته ها رو به قیمت از ما نمیخورن
    • حق AE ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
      0 1
      پاسخ
      دلال ها خون پسته کارا رو کردن تو شیشه. پسته از ما میگیرن 300 400 به ایرانی میفروشن 1_2تومن. خارج خودتون میدونید چه خبره عزیزان پسته مثل شلغم نیست که بشه این بازار و اون بازار فروخت مصرف پسته کمه هر کی بخره تو سال ی دوکیلو بازار ایران این همه پسته میخاد چکار که جلو صادرات بگیرن

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