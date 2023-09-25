کیومرث محمدپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دوران پرافتخار دفاع مقدّس و حماسهآفرینیهای شهدا را باید به شیوههای هنرمندانه و با زبان روزِ نسل نو برای نسلی که انقلاب را ندیدهاند و دفاع مقدّس را درک نکردهاند به تصویر کشید، اظهار داشت: به این منظور دو رویداد با عنوان «راه بلَد» ویژه پسران و «فرشتهجانایران» ویژه دختران دانشآموز مقطع متوسطه شهرستان کاشان در روز پنجشنبه ۶ مهر ماه در تالار شهر شهرداری کاشان برگزار میشود.
وی همچنین ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدّس ابراز داشت: با هدف زنده نگهداشتن یاد شهیدان و همچنین تکریم منزلت و جایگاه خانواده معظّم شهدا و برقراری ارتباط مستقیم دانشآموزان با پدران و مادران و همسران شهدا؛ این دو رویداد برگزار میشود.
شهردار کاشان تصریح کرد: اجرای این برنامه فرصتی بسیار مغتنم در راستای جهاد تبیین ایثار و شهادت و دستاوردهای ارزشمند و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس و همچنین تقویت روحیه خودباوری و اُمیدآفرینی برای نسل نو است.
وی در تشریح این رویدادها گفت: دانشآموزان در قالب کار تیمی و گروهی در دیدار با پدران، مادران و همسران شهدا در فرهنگسرای مهر در دورهمی صمیمانه و گپ و گفت، مطالب و نکات بسیار جالبی از زندگی، خاطرات و وصایای شهدا را میشنوند و با ایدهپردازی، خلّاقیت و کارگروهی به خلق اثر هنری در زمینه خاطرهنویسی، دل نوشته، خطاطی، نقاشی و تولید محتواهای مختلف رسانهای میپردازند.
محمدپور ارتقا سطح انگیزه و تعلّق نوجوانان نسبت به انقلاب اسلامی، تلاش به منظور پیگیری آرمانهای ملّی و تجلیل از مقام شهیدان و صبر و ایثار خانوادههای آنان را از جمله اهداف اجرای این برنامه برشمرد و افزود: انتظار داریم دانشآموزان دهه هشتادی و نودی در این رویداد چهره به چهره، با خانواده شهدایی که در جریان دفاع مقدّس با تقدیم فرزندان خود به این مقام نائل شدهاند، با تجهیز خود به دانش، آگاهی و بصیرت از زندگی و وصایای شهیدان درس ولایتمداری را بیاموزند و ادامه دهنده راه شهدا باشند.
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