تشییع شهدای دفاع مقدس شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دیار یک هزار شهید شاهرود نقش مهمی در دوران دفاع مقدس داشتند نقشی که خاطرات ویژه‌ای از مجاهدت‌هایشان را برای امروزی‌ها، بار دیگر زنده می‌سازد تصاویر تشییع پیکر پاک شهدای شهرستان شاهرود این روزها یادآور خاطرات آن ایام فخر و افتخار است.

شاهرودی‌ها در دوران دفاع مقدس یک هزار و ۱۰۰ شهید تقدیم انقلاب کردند که جمعیتشان از ۹۰ هزار نفر هم بیشتر نبود این نشان می‌دهد که تقریباً هر خانواده شاهرودی یک شهید در خویشاوندان خود دارد.