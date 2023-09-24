  1. استانها
  2. سمنان
۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

پنجره مهر؛

تشییع شهدای دفاع مقدس شاهرود

تشییع شهدای دفاع مقدس شاهرود

شاهرود- تصاویری از تشییع شهدای دفاع مقدس در ابتدای دهه ۶۰ خورشیدی بار دیگر خاطره دلاورمردی ها مجاهدان راه حق را زنده می سازد.

دریافت 40 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دیار یک هزار شهید شاهرود نقش مهمی در دوران دفاع مقدس داشتند نقشی که خاطرات ویژه‌ای از مجاهدت‌هایشان را برای امروزی‌ها، بار دیگر زنده می‌سازد تصاویر تشییع پیکر پاک شهدای شهرستان شاهرود این روزها یادآور خاطرات آن ایام فخر و افتخار است.
شاهرودی‌ها در دوران دفاع مقدس یک هزار و ۱۰۰ شهید تقدیم انقلاب کردند که جمعیتشان از ۹۰ هزار نفر هم بیشتر نبود این نشان می‌دهد که تقریباً هر خانواده شاهرودی یک شهید در خویشاوندان خود دارد.

کد مطلب 5893067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها