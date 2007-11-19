49 موقوفه در استان تهران شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی سجادی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با اعلام این خبر گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از سال گذشته تاکنون از طریق مطالعات و بررسی های پرونده های راکد و با همکاری اداره ثبت و اسناد 49 موقوفه را مورد شناسایی قرار داده اند که این موقوفات اعم از کشاورزی ، مسکونی و تجاری می باشد.

وی افزود: پراکندگی این موقوفات در سطح استان تهران است که بیشترین شناسایی موقوفات را شهرستان کرج و ورامین در بر می گیرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: ارزش ریالی این موقوفات بیش از دهها میلیارد ریال می باشد که توسط واقفین خیراندیش وقف گردیده است.

گفتنی است مساحت این موقوفات در حدود 6 هکتار می باشد که نیت واقفان و مورد مصرف آن در خصوص مواردی همچون عزاداری ، کمک به ایتام، خیرات و مبرات ذکر شده است.