زنان مسلمان هندوستان آموزش را مهمترین راهکار مبارزه با مشکلات دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ای ای ان اس، این همایش که به منظور ارتقاء آگاهی زنان مسلمان در هندوستان برگزار شد در بیانیه نهایی خود بر آموزش تأکید قوی داشت.

حدود 350 زن مسلمان هفته پیش این همایش سالانه را آغاز کردند.

خاتون شیخ از بمبئی اظهار داشت که توانایی خواندن و نوشتن بزرگترین ابزاری است که زنان می توانند برای مبارزه با تمام چالشها در اختیار گیرند.

وی گفت: زمانی که در مقطع متوسطه تحصیل می کردم مدرسه را رها کرده و چندی پس از آن ازدواج کردم، امسال امتحان پایان دوره تحصیلات دبیرستانی خود را همراه دخترم گذرانم و از این بابت احساس قدرت می کنم.

شیخ که با سازمان غیردولتی به نام موسکن همکاری کرده تلاش می کند والدین را در جامعه مسلمان متقاعد کند که دختران خود را به مدرسه فرستاده تا بتوانند از تحصیلات برخوردار شوند.

نیاز بی بی از احمد آباد از دیگر شرکت کنندگانی بود که به رغم آنکه منزلش در شورشهای 2002 در آتش سوخت، اراده خود را برای دادگاهی کردن متهمان از دست نداد و توانایی خواندن و نوشتن را علت این عزم راسخ خود توصیف کرده است.

براساس اظهارت وی شرایط زنان مسلمان در ایالت احمدآباد تأسف بار است و هر اتفاقی رخ دهد این زنان هستند که رنج می برند که به علت ناتوانی در خواندن و نوشتن نمی توانند افکار خود را منعکس کنند.