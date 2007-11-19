اتصال 60 مدرسه استان مرکزی به شبکه ملی اینترانت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمدعلی حاج کریم پیش از ظهر امروز در این مراسم در هنرستان دخترانه صانع اراک افزود: هر یک از این کارگاه های اینترنتی با هزینه‪ 150 ‬میلیون ریال راه اندازی شده و در آنها بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬رایانه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این شبکه، یک منبع علمی و کتابخانه الکترونیکی است اظهار داشت: از طریق این شبکه دانش ‌آموزان و والدین می ‌توانند در کوتاهترین زمان به دستاوردهای آموزشی روز دست یابند.

حاج کریم خاطرنشان کرد: این شبکه گامی جهت توسعه فرهنگ و ارزشهای ملی در کنار علوم نوین روز و ایجاد فضایی امن و به دور از دسترس تهدیدهای دشمنان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان ‌مرکزی نیز در این مراسم بیان داشت: در این مرحله قرار بود 100 مدرسه استان به شبکه ملی اینترانت متصل شود اما به علت تامین اعتبار لازم تنها 60 مدرسه به این شبکه متصل شدند.

حسن رضوانی یادآور شد: هم‌ اکنون سرعت این شبکه ‪ 64‬مگابایت است و این آمادگی وجود دارد که سرعت این شبکه تا ‪ 128‬مگابایت افزایش یابد.

وی ‌بیان داشت: در حال حاضر هیچ گونه مشکل سرعت اینترنت در شهرهای این استان وجود ندارد.