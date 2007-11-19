به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسلامی فرد با بیان این مطلب در نشست مطبوعاتی امروز بعثه مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد : امسال جلسات متعددی با حضور علما، نخبگان و مقامات رسمی کشورهای مختلف اسلامی در بعثه مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد که پیش بینی می کنیم با توجه به اینکه امسال سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است حضور گسترده ای را شاهد باشیم.

وی همچنین افزود : همایشهای مختلفی نیز با حضور اندیشمندان اسلامی سایر کشورها برگزار می شود که در آن مسائل مربوط با جهان اسلام و مشکلات موجود در این خصوص مورد بررسی قرار خواهد گرفت که معمولا مورد استقبال خوبی هم واقع می شود.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه رهبر معظم انقلاب در ادامه یادآور شد : همایش و جلساتی را نیز با حضور علمای اهل سنت برگزار می کنیم که در آن زائران ایرانی اهل سنت در کار شیعیان و علامی شیعه ضور خواهند داشت و پیش بینی های لازم در خصوص همکاری علمای اهل سنت در واحد اهل سنت بعثه شده است و با برگزاری این همایشها به صورت عینی انسجام و اتحاد اسلامی نشان داده خواهد شد.

اسلامی فرد با اشاره به اعزام 102 هزار زائر ایرانی در حج امسال یادآور شد : جلسات متعددی قبل و هنگام موسم حج با مسئولان سعودی برگزار می شود که در این جلسات مقامات کشورهای دیگر نیز حضور دارند و بارها مسئولان عربستانی خواسته اند که سایر کشورها ایران را الگوی خود قرار دهند.

وی به اعزام کارگزاران حج از مدتها قبل اشاره کرد و افزود : این کارگزاران برای آماده کردن شرایط و امکانات به عربستان سفر کرده اند و سعی شده است که با انجام نظر سنجیهای مختلف مشکلات شناسایی شده و ضمن تقسیم بندی آنها برای حل هر یک در زمینه های مختلف حمل و نقل ، بهداشت و مسکن با ایجاد شرایط بهتر برنامه ریزی کنیم.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بعثه رهبر معظم انقلاب تصریح کرد : امسال معاونت جدیدی با عنوان بازرسی و نظارت در بعثه جهت برنامه ریزی هرچه بهتر برگزار شدن حج ایجاد شده است که بررسی عملکرد بخشهای مختلف را برعهده خواهد داشت.

وی توجه نیروهای اجرایی به امور فرهنگی را خواستار شد و افزود : در هر کاروان شورای فرهنگی با حضور مدیرکاروان، روحانی کاروان و تعدادی از زائرین تشکیل شده است و امور مربوطه در این خصوص با هماهنگی های لازم انجام خواهد شد.

غلامحسین اسلامی فرد خاطرنشان کرد : از ماهها قبل از اعزام زائرین آنها را شناسایی کرده ایم و آنها را از لحاظ فرهنگی، سطح سواد و ... طبقه بندی کرده ایم تا بتوانیم اتز خود آنها جهت کارهای فرهنگی کمک بگیریم و برخی از برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی توسط خود آنها انجام شود .