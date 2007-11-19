اصلاح طلبان به لیست واحد نمی رسند/ از رقابت خوشم می آید/ رهبر اصلاحات نیستم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کروبی در حاشیه برگزاری دومین مجمع عمومی مجالس آسیایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چرا اصلاح طلبان ائتلاف واحد تشکیل نمی دهند، گفت: علت اساسی این است که نگرش های متفاوت است و گرنه در 2-3 انتخابات گذشته اختلاف پیدا نمی کردند.

وی افزود: وقتی بینش ها آنقدر متفاوت باشد که گروهی تشویق به شرکت در انتخابات کنند و گروهی مردم را به عدم شرکت در انتخابات بخوانند، شکاف ایجاد می شود. این شکاف هنوز وجود دارد. اختلاف نظرها همچنان وجود دارد و این مسئله در هر دو گروه راست و چپ دیده می شود.

کروبی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شما لیدر اصلاحات هستید، گفت: من رهبر اصلاحات نیستم، عضو کوچکی از مجموعه اصلاح طلبان هستم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود مجمع روحانیون مبارز پس از خروج شما از این مجموعه از وزنه سیاسی اش کاسته شده است تصریح کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم بزرگان در این مجموعه هستند.

کروبی گفت: اولین انتخابات جدی مجمع پس از خروج من از این گروه، مجلس هشتم است و نقش آفرینی آنها نشانه وزن سیاسی آنها خواهد بود و امیدوارم که در مجمع روحانیون مبارز گسستگی نباشد.

کروبی با بیان اینکه امیدوار است انتخابات آتی مجلس با شکوه و به خوبی برگزار شود، اظهار داشت: با توجه به حساسیت و توجهی که رهبر معظم انقلاب درباره بررسی صلاحیت داوطلبانه دارند انتظار می رود که موضوع بررسی صلاحیت ها نیز با مشکلی روبرو نشود.

کروبی درباره انتخابات مجلس هشتم نیز اظهار داشت: اکنون نمی توان در این باره اظهار نظر کرد اما انتظار می رود یک گرایش خاص، اکثریت قاطع مجلس را در دست نداشته باشد و فراکسیون های متعددی در مجلس هشتم شکل بگیرد.

دبیرکل اعتماد ملی پیش بینی کرد در مجلس هشتم چهره های جدید و خوب روی کار آیند.

وی در پاسخ به سئوالی، گزارش البرادعی درباره فعالیت های هسته ای ایران را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این گزارش منصفانه و مثبت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بود انتظار می رود که آمریکا و سایر همدستانش که در پشت قطعنامه های شورای امنیت هستند به این گزارش توجه کنند و قطعنامه جدیدی علیه کشورمان صادر نشود.

کروبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وجود لیست واحد در میان اصلاح طلبان نیز گفت: گرچه اصلاح طلبان به لیست واحدی در انتخابات نمی رسند اما اکثریت قاطع لیست های آنان به ویژه در شهرستان ها یکی خواهد بود، حضور مردم در انتخابات ، بررسی صلاحیت داوطلبان و صیانت از آرای مردم سه مسئله مهم در انتخابات آتی مجلس است.

دبیر کل اعتماد ملی در ادامه با بیان اینکه اختلافات زمانی آغاز می شود که صحبت از غنایم و جایگاه در میان باشد، تصریح کرد: سفره ای که خالی است سر آن دعوا نمی شود و می بینید وقتی ثروتمندی می میرد ورثه بر سر ارث و میراث دعوای بیشتری دارند.

وی گفت: اصلاح طلبان چیزی برای دعوا کردن ندارند.

کروبی در مورد حضور خاتمی در انتخابات مجلس نیز خاطر نشان کرد: ما آقای خاتمی را برای مجلس پیشنهاد نکرده ایم اما اگر بیاید خواهیم گفت که ایشان برای ما عزیز است و در راس لیست اعتماد ملی قرار خواهد گرفت.

وی در عین حال گفت: اعتماد ملی پیشنهادی برای حضور خاتمی در انتخابات نداده است.

به گزارش مهر ، کروبی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود اعتماد ملی خواهان حضور خاتمی در انتخابات مجلس است تا وی در انتخابات ریاست جمهوری حضور نیابد ، گفت: اظهار نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار زود است. اگر بنا باشد در انتخابات آینده ریاست جمهوری حضور پیدا کنم، کاری به رقیب ندارم.

کروبی تاکید کرد: هاشمی از خاتمی ریشه دار تر بود اما من در انتخابات شرکت کردم، از رقابت خوشم می آید.

وی در پاسخ به سئوالی گفتد: از فضا سازی گروه هایی که سعی دارند طرفداران یک فرد یا گروه را کم کنند ، نظیر آنچه مشارکت، سازمان مجاهدین کارگزاران در انتخابات گذشته کرد، بیزارم.

کروبی تصریح کرد: برخی گروه ها شبانه با افراد و تشکل ها تماس می گرفتند و می خواستند که آنها را از هواداری و طرفداری یک گروه دیگر منصرف کنند، این کارها خلاف اخلاق و سیاست و جوانمردی است.