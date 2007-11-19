  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

اسلامی در گفتگو با مهر:

اختلاف تفکر تشکلها نباید مبانی حاکم بر دانشگاهها را تحت الشعاع قرار دهد

اختلاف تفکر تشکلها نباید مبانی حاکم بر دانشگاهها را تحت الشعاع قرار دهد

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم گفت : اختلاف سلیقه بین تشکلهای دانشجویی یک امر طبیعی است. البته در کنار این اختلاف سلیقه، یک اختلاف تفکر نیز وجود دارد که این اختلاف تفکر نباید مبانی حاکم بر فضای دانشگاهی را تحت الشعاع قرار دهد.

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : یکی از بهترین اتفاقاتی که می تواند در حوزه دانشجویی رخ دهد این است که تشکلهای دانشجویی در هر دانشگاه اراده کنند و با همکاری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با حفظ شئون تشکل، کانون و انجمن در کنار یکدیگر جمع شوند.

وی با بیان این مطلب افزود : جشن وحدت تشکل ها و حضور مرتب تشکل ها در کنار یکدیگر از جمله تجارب فعالان دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است که دانشگاههای دیگر نیز می توانند آن را تجربه کنند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم که در هفته جاری در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حاضر شده بود به مهر گفت : بحث ارتباط بین فعالان فرهنگی در دانشگاهها باید به قدری وسیع شود که شبکه های ارتباطی فرهنگی دانشگاهی ایجاد شود.

کد مطلب 589323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها