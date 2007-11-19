اختلاف تفکر تشکلها نباید مبانی حاکم بر دانشگاهها را تحت الشعاع قرار دهد

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : یکی از بهترین اتفاقاتی که می تواند در حوزه دانشجویی رخ دهد این است که تشکلهای دانشجویی در هر دانشگاه اراده کنند و با همکاری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با حفظ شئون تشکل، کانون و انجمن در کنار یکدیگر جمع شوند.

وی با بیان این مطلب افزود : جشن وحدت تشکل ها و حضور مرتب تشکل ها در کنار یکدیگر از جمله تجارب فعالان دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است که دانشگاههای دیگر نیز می توانند آن را تجربه کنند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم که در هفته جاری در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حاضر شده بود به مهر گفت : بحث ارتباط بین فعالان فرهنگی در دانشگاهها باید به قدری وسیع شود که شبکه های ارتباطی فرهنگی دانشگاهی ایجاد شود.