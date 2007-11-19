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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

دری نجف آبادی:

برگزاری انتخابات سالم منوط به هماهنگی دستگاههای مسئول است

برگزاری انتخابات سالم منوط به هماهنگی دستگاههای مسئول است

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت پایتخت کشور تهران را پیشانی و تابلوی کشور توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام دستگاههای مسئول به منظور رفع مشکلات این کلانشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با تاکید بر ضرورت تهیه نقشه جامع شهر تهران اظهار داشت: سامان یابی و ترسیم استاندارد فضای شهری و توجه به اصول شهرسازی و معماری و اهتمام به زیباسازی معابر و نمای شهر تهران و توجه به مولفه های فنی تسهیل زندگی شهروندی و تخصیص فضاهای متناسب برای کاربری های مورد نیاز شهروندان متناسب با طرح جامع "کلان شهر تهران" ضروری است.

وی افزود: تقلیل سهم فضای سبز ،عدم توجه به استانداردهای زیست محیطی، ناهمگونی نمای ساختمانها، ایمنی بناها و جاده ها، بی انضباطی و عدم تجهیز وسائل عمومی، نابسامانی مراکز بهداشتی و درمانی، مسائل اصناف، مسئله تجهیز آتش نشانی ها و دیگر مراکز ارائه خدمات شهری، همه و همه از جمله مواردی است که باید وجهه همت مسئولان قرار گیرد و فرمانداری تهران با نظارت و هدایت دقیق و هدفمند این مراکز، مولفه های زندگی مطلوب شهرنشینی را تامین نماید.

دادستان کل کشور با اشاره به تغییر کاربری های فاقد ضابطه در کلان شهر تهران و توسعه نابسامان حاشیه شهر تهران افزود: تغییر کاربری به منظور درآمد زایی وتامین بودجه و اعتبار، ظلم به شهروندان تهران است و نباید عده ای به خود اجازه دهند برای تامین بودجه، ضوابط و استانداردهای شهرسازی را زیر پا بگذارند و حقوق مردم را پایمال کنند.

وی با انتقاد از سیاست های اتخاذ شده در خصوص تامین فضای سبز و صیانت از تنفسگاه های شهر تهران اظهار داشت: کاربری اراضی متناسب با ضوابط و استانداردها و مصالح شهری باید اختصاص یابد نه مبتنی بر سلایق و بی ضابطه و در هیچ شرایطی نباید تنفسگاه های شهر مورد تخریب و آسیب قرار گیرد.

دری نجف آبادی افزود: باید نقاط آسیب پذیر تهران شناسایی و تدابیر مقتضی به منظور رفع مشکلات و پیشگیری از بروز سوانح و حوادث و بحران ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بروز هویت اسلامی و ایرانی در معماری و شهرسازی، به انتقاد از وضع موجود پرداخت و خواستار عطف توجه کارشناسان و مسئولان امر در جهت هویت بخشی به بناها و ساختمان های شهر تهران شد.

دادستان کل کشور تخریب فضای سبز تهران را ظلمی نابخشودنی و فاقد توجیه دانست و گفت: استانداری و فرمانداری تهران- شورای شهر و شهرداری در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادهای مسئول باید بسیج شوند و برای گسترش فضای سبز و درخت کاری در مراتع و ارتفاعات واحیای سبز زمین های موات و فاقد کاربری، مجدانه تلاش کنند.

وی با اشاره به وظایف فرمانداری در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بررسی و تحقیقات محلی کاندیداهای نمایندگی مجلس، باید دقت، امانت و عدالت مطمح نظر قرار گرفته و اشخاصی امین و کاردان و متعادل مبادرت به بررسی این امور نمایند.

دری نجف آبادی نظارت قانونمند، خردمندانه و متعادل و متوازن و بدور از افراط و تفریط را از جمله وظایف خطیر مسئولان نظارت بر انتخابات دانسته و گفت: هم هیئت های نظارت و هم هیئت های اجرایی باید ضمن هماهنگی با یکدیگر در جهت تامین سلامت و انضباط و امانت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اهتمام ورزند.

وی با اشاره به حجم بالای فعالیت فرمانداری تهران در خصوص کاندیداهای مجلس شورای اسلامی گفت: حدود یک پنجم فعالیت های انتخاباتی کشور در استان تهران متمرکز است که این حجم زیاد ضرورت دقت و توجه ویژه مسئولین امر را دو چندان می کند.

دری نجف آبادی همکاری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی وانتظامی و قضایی و نظارتی برای برگزاری انتخاباتی منضبط و با شکوه و قانونمند را ضروری دانست وافزود: در تمام کشور واز جمله در 22 منطقه تهران ترازوی سنجش و ارزیابی افراد یک ترازو و مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و همه کارگزاران امر انتخابات برای راهیابی نمایندگانی عادل و امین وفق اصل 67 قانون اساسی اهتمام ورزند.

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس را عصاره ملت دانسته و گفت: یک نماینده صرف نظر از اینکه نمایندگی کدام خطه از میهن اسلامی را داشته باشد نماینده کل ملت در سطح جهان است و تابلودار دستگاه تقنین کشور و مایه آبرو و اعتبار نظام اسلامی است و ملت شریف ایران باید در انتخاب افراد صالح وامین و کاردان اهتمام ورزند و همچون گذشته هوشیار و مدبرانه عمل کنند و مجلسی کارآمد و قوی، تخصصی و ورزیده با پشتوانه بالای اعتماد ملت روی کار آورند.

 در این نشست،  حسین طلا فرماندار تهران و معاونان وی، گزارشی از روند اقدامات فرمانداری تهران در امر انتخابات ارائه دادند.

کد مطلب 589326

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