برگزاری انتخابات سالم منوط به هماهنگی دستگاههای مسئول است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با تاکید بر ضرورت تهیه نقشه جامع شهر تهران اظهار داشت: سامان یابی و ترسیم استاندارد فضای شهری و توجه به اصول شهرسازی و معماری و اهتمام به زیباسازی معابر و نمای شهر تهران و توجه به مولفه های فنی تسهیل زندگی شهروندی و تخصیص فضاهای متناسب برای کاربری های مورد نیاز شهروندان متناسب با طرح جامع "کلان شهر تهران" ضروری است.

وی افزود: تقلیل سهم فضای سبز ،عدم توجه به استانداردهای زیست محیطی، ناهمگونی نمای ساختمانها، ایمنی بناها و جاده ها، بی انضباطی و عدم تجهیز وسائل عمومی، نابسامانی مراکز بهداشتی و درمانی، مسائل اصناف، مسئله تجهیز آتش نشانی ها و دیگر مراکز ارائه خدمات شهری، همه و همه از جمله مواردی است که باید وجهه همت مسئولان قرار گیرد و فرمانداری تهران با نظارت و هدایت دقیق و هدفمند این مراکز، مولفه های زندگی مطلوب شهرنشینی را تامین نماید.

دادستان کل کشور با اشاره به تغییر کاربری های فاقد ضابطه در کلان شهر تهران و توسعه نابسامان حاشیه شهر تهران افزود: تغییر کاربری به منظور درآمد زایی وتامین بودجه و اعتبار، ظلم به شهروندان تهران است و نباید عده ای به خود اجازه دهند برای تامین بودجه، ضوابط و استانداردهای شهرسازی را زیر پا بگذارند و حقوق مردم را پایمال کنند.

وی با انتقاد از سیاست های اتخاذ شده در خصوص تامین فضای سبز و صیانت از تنفسگاه های شهر تهران اظهار داشت: کاربری اراضی متناسب با ضوابط و استانداردها و مصالح شهری باید اختصاص یابد نه مبتنی بر سلایق و بی ضابطه و در هیچ شرایطی نباید تنفسگاه های شهر مورد تخریب و آسیب قرار گیرد.

دری نجف آبادی افزود: باید نقاط آسیب پذیر تهران شناسایی و تدابیر مقتضی به منظور رفع مشکلات و پیشگیری از بروز سوانح و حوادث و بحران ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بروز هویت اسلامی و ایرانی در معماری و شهرسازی، به انتقاد از وضع موجود پرداخت و خواستار عطف توجه کارشناسان و مسئولان امر در جهت هویت بخشی به بناها و ساختمان های شهر تهران شد.

دادستان کل کشور تخریب فضای سبز تهران را ظلمی نابخشودنی و فاقد توجیه دانست و گفت: استانداری و فرمانداری تهران- شورای شهر و شهرداری در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادهای مسئول باید بسیج شوند و برای گسترش فضای سبز و درخت کاری در مراتع و ارتفاعات واحیای سبز زمین های موات و فاقد کاربری، مجدانه تلاش کنند.

وی با اشاره به وظایف فرمانداری در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بررسی و تحقیقات محلی کاندیداهای نمایندگی مجلس، باید دقت، امانت و عدالت مطمح نظر قرار گرفته و اشخاصی امین و کاردان و متعادل مبادرت به بررسی این امور نمایند.

دری نجف آبادی نظارت قانونمند، خردمندانه و متعادل و متوازن و بدور از افراط و تفریط را از جمله وظایف خطیر مسئولان نظارت بر انتخابات دانسته و گفت: هم هیئت های نظارت و هم هیئت های اجرایی باید ضمن هماهنگی با یکدیگر در جهت تامین سلامت و انضباط و امانت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اهتمام ورزند.

وی با اشاره به حجم بالای فعالیت فرمانداری تهران در خصوص کاندیداهای مجلس شورای اسلامی گفت: حدود یک پنجم فعالیت های انتخاباتی کشور در استان تهران متمرکز است که این حجم زیاد ضرورت دقت و توجه ویژه مسئولین امر را دو چندان می کند.

دری نجف آبادی همکاری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی وانتظامی و قضایی و نظارتی برای برگزاری انتخاباتی منضبط و با شکوه و قانونمند را ضروری دانست وافزود: در تمام کشور واز جمله در 22 منطقه تهران ترازوی سنجش و ارزیابی افراد یک ترازو و مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و همه کارگزاران امر انتخابات برای راهیابی نمایندگانی عادل و امین وفق اصل 67 قانون اساسی اهتمام ورزند.

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس را عصاره ملت دانسته و گفت: یک نماینده صرف نظر از اینکه نمایندگی کدام خطه از میهن اسلامی را داشته باشد نماینده کل ملت در سطح جهان است و تابلودار دستگاه تقنین کشور و مایه آبرو و اعتبار نظام اسلامی است و ملت شریف ایران باید در انتخاب افراد صالح وامین و کاردان اهتمام ورزند و همچون گذشته هوشیار و مدبرانه عمل کنند و مجلسی کارآمد و قوی، تخصصی و ورزیده با پشتوانه بالای اعتماد ملت روی کار آورند.

در این نشست، حسین طلا فرماندار تهران و معاونان وی، گزارشی از روند اقدامات فرمانداری تهران در امر انتخابات ارائه دادند.