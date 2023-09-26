دست اندازی به نام سرویس مدارس/کرایه ها ۳۰ درصد افزایش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مهرماه امسال ۱۹۵ هزار دانش آموز خراسان جنوبی در مقاطع مختلف تحصیلی وارد مدارس شدند و فصل دیگری از تحصیل و زندگی را آغاز کردند.

خیلی‌ها در نزدیکترین مدرسه به محل زندگی تحصیل می‌کنند و مشکلی برای ایاب و ذهاب و رفت و آمد ندارد ولی برای اولیایی که فرزندشان به هر دلیل در مدرسه‌ای دورتر از محل زندگی تحصیل می‌کند یک دغدغه به نام سرویس مدرسه وجود دارد.

این دغدغه از چند جهت قابل بررسی است. از یک جهت یافتن یک راننده یک سرویس مورد اطمینان که به فرزندان آنان چون یک امانت ارزشمند نگاه کرده و در رانندگی مسائل ایمنی را مراعات کند. از طرف دیگر افزایش قیمت سرویس مدارس برهزینه های تحصیل افزوده است.

کافی است یک خانواده دو فرزند دانش آموز داشته باشد که هر کدام در یک مدرسه تحصیل مکنند و والدین مجبور به تأمین سرویس مدرسه برای هر دو نفر باشند که هزینه مضاعف و بالایی بر دوش خانواده بار خواهد کرد.

ایاب و ذهاب دانش آموزان و مشکل والدین شاغل

مرضیه خدابخشی، مادر یک دانش آموز دبیرستانی و یک دانش آموز دبستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه ما تا دبیرستان فرزندم فاصله زیادی دارد و از این جهت حتماً باید با وسیله نقلیه به مدرسه برود.

وی بیان کرد: از طرفی من و همسرم هر دو تا شاغل هستیم و باید ساعت هفت و نیم سرکار باشیم و حال در نظر بگیرید که چگونه در یک ساعت مشخص هم فرزند باید به مدرسه برسد و هم من و همسرم همان ساعت سرکار باشیم.

افزایش هزینه سرویس مدارس

این شهروند خراسان جنوبی ادامه داد: طبیعی است در چنین شرایطی گرفتین سرویس مدرسه بهترین گزینه است ولی آنقدر هزینه سرویس مدارس بالا رفته که از انتخاب این گزینه منصرف شدیم و معمولاً یک روز فرزندم یک ربع زودتر به مدرسه می‌رود و یک روز من و همسرم دیرتر به محل کار می‌رویم.

نرگس مصطفایی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی که در مهر شهر بیرجند زندگی می‌کند، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در برخی از موارد سرویس مدارس حتی تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: هزینه سرویس مدرسه از مهر شهر محل زندگی ما تا مدرسه امام حسین (ع) محل تحصیل فرزند حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

هزینه سرویس مدارس در سال به ۹ میلیون تومان هم می‌رسد

وی ادامه داد: البته اگر تعداد دانش آموزان به ۶ نفر برسد بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان نیز قبول می‌کنند.

مادر دانش آموز بیرجندی اظهارکرد: با این هزینه‌ها در ماه، در طول سال باید حدود ۹ میلیون تومان فقط هزینه سرویس مدرسه بدهیم که واقعاً زیاد است.

مصطفایی افزود: سال گذشته یک نفر که فرزند خودش را هم به مدرسه می‌رساند از ما ماهی ۵۰۰ تومان می‌گرفت ولی امسال گفته برای هر ماه ۹۰۰ هزار تومان می‌گیرد.

نارضایتی والدین از افزایش هزینه‌های ایاب و ذهاب

محمد مودی از شهروندان طبسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت سرویس مدارس را شورای آموزش و پرورش هر شهرستان تصویب کرده اما در مجموع خانواده‌ها از این همه افزایش قیمت راضی نیستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برای طبس که شهر کوچکی هست ماهانه ۴۵۰ هزار تومان برای سواری تعیین شده و قیمت ون و مینی بوس متفاوت هست اما از آنجایی که شهرستان طبس ون و … برای سرویس مدارس ندارد و دانش آموزان مجبور به استفاده از همان سواری هستند.

این شهروند طبسی یادآور شد: نکته جالب اینکه خیلی‌ها مجوز سرویس ندارند اما شنیدم‌که پذیرش دانش آموز دارند.

افزایش ۳۰ درصدی هزینه سرویس مدارس خراسان جنوبی

سید علی حسینی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی جدید هزینه سرویس مدارس استان در حد معقول به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ گفت: طبق آخرین ابلاغیه وزارت کشور در ۱۸ شهریورماه امسال موضوع سرویس دانش‌آموزان به شهرداری‌ها واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه با این وجود آموزش و پرورش طبق روال سال‌های گذشته، پیش از این ابلاغیه هماهنگی‌های لازم را برای سرویس مدارس انجام داده است، گفت: نرخ مصوب امسال که البته باید به تأیید شورای شهر هم برسد برای سواری شخصی ماهانه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به ازای هر دانش آموز، ون ۵۵۰ پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و مینی بوس چهار میلیون و ۷۰۰ هزار ریال است.

انتخاب نوع سرویس مدارس با مراجعه به سامانه سپند

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خزاسان جنوبی با تأکید بر اینکه اولیا باید با مراجعه به سامانه سپند نوع سرویس مدارس را انتخاب کرده و با شرکت‌های پیمانکار قرارداد منعقد کنند، افزود: استفاده از سرویس مدارس در کاهش ترافیک شهر هم اثرگذار است.

حسینی یادآور شد: از آنجایی که هر دانش‌آموز مکلف است در نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت ثبت نام کند پیش‌بینی می‌شود سرجمع ۱۰ درصد دانش‌آموزان از سرویس استفاده کنند.

وی افزود: در استفاده از سرویس مینی بوس به خصوص برای مقطع ابتدایی باید یک همراه مراقب وجود داشته باشد که دانش‌آموز را تا ورود به مدرسه همراهی کند.

توصیه‌های پلیس

سرهنگ علیرضا عباسی، رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی نیز در زمینه سرویس مدارس اظهار کرد: پلیس با سرویس‌هایی که به طور غیرمجاز اقدام به جابه‌جایی دانش آموزان کنند برخورد قانونی می‌کند و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم سال تحصیلی پیش رو بدون حادثه برای دانش آموزان باشد افزود: باید ظرفیت سرویس مدارس رعایت شود و شاهد حضور مسافر خارج از ظرفیت خودرو نباشیم تا خدای نکرده حادثه تلخی رخ ندهد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: خانواده‌ها از پارک دوبل در جلوی مدارس پرهیز کنند تا گره‌های ترافیکی در سطح شهر به وجود نیاید.

هزینه لوازم التحریر، شهریه مدارس، قیمت لباس فرم و … همه بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها است و باید با ساماندهی و تعیین قیمت معقول هزینه سرویس مدارس نگذاریم هزینه تحصیل دانش آموز برای والدین طاقت فرسا شود.