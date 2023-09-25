به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، در این مدت گذر امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی موجب افزایش ابر، وزش باد و غرش آذرخش می‌شود.

وی با بیان اینکه این وضع تمام نواحی به ویژه نیمه شمالی استان را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده، بارش‌ها در روز دوشنبه شدت بیشتری به خود می‌گیرد و از عصر سه شنبه این سامانه از استان خارج می‌شود.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها و برخورد آذرخش وجود دارد بر این اساس عدم اتراق در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لایروبی و مسیرگشایی مسیل‌ها، لغو سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی و احتیاط در ترددهای جاده‌ای ضروری است.

امیدفر، با اشاره به احتمال رخداد تندبادهای لحظه‌ای، سقوط یا پرتاب اجسام، خسارت به سازه‌های سبک و در برخی نواحی خیزش یا نفوذ گرد و خاک، ادامه داد: مردم نسبت به محکم کردن سازه‌های سبک اقدام کرده و از پارک خودروها در کنار درختان فرسوده خودداری کنند.