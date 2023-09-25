شناسایی ۵۰ طرح بزرگ در بخش صنعت و معدن آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمائی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش سرمایهگذاری انجام یافته در این طرحها به طور متوسط به ازای هر طرح، حدود یک هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: اکنون تمام این طرحها در حال اجرا است و برنامهریزی های لازم برای بهرهبرداری از آنها انجام شده است.
وی با بیان این که تمام طرحها به طور مستمر پایش میشود، گفت: از طرحهای شناسایی شده پنج پروژه در سال گذشته به بهرهبرداری رسید.
عظمائی اظهار کرد: بهره برداری از ۱۰ طرح بزرگ با پیشرفت بالای ۸۰ درصد برای پایان امسال هدف گذاری انجام شده است و بهره برداری از بقیه طرحها تا قبل از اتمام دولت سیزدهم انجام خواهد شد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: با اقداماتی که برای تکمیل زنجیره ارزش انجام میشود سهم ارزش افزوده بخش صنعت آذربایجان شرقی در کشور افزایش مییابد.
عظمایی همچنین ادامه داد: در خصوص طرح زنجیره ارزش جلسات متعددی با استانداری آذربایجان شرقی برگزار شده و ارتباط تنگاتنگی در این زمینه وجود دارد.
عظمائی تاکید کرد: تکمیل حلقههای زنجیره ارزش میتواند تحولی اساسی در این حوزهها ایجاد کند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اضافه کرد: از مجموع ۵۰ میلیون دلار آمار صادرات کل کشور ۳۵ درصد این آمار مربوط به آذربایجان شرقی است.
وی میافزاید: افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد کارگران، اعمال تحریمها و طرح پیمان سپاری ارزی از جمله مسائلی است موجب شده مقدار تولید و صادرات کاهش یابد که البته با اقدامات حمایتی که در طرح زنجیره ارزش از سوی دولت آغاز شده امیدواریم شاهد رشد و توسعه هنر و صنعت فرش دستبافت باشیم.
نظر شما