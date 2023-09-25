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۳ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۳

مسئول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا(ع) تبریز خبر داد؛

اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

تبریز-مسئول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا(ع) تبریز گفت: اهدای عضو ۲ بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده ایثارگرشان نجات بخش جان ۲ بیمار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شادروان رقیه اصل زینی اسفهلان و شادروان مینا آدی بگ که دچار مرگ مغزی شده بودند با رضایت خانواده سخاوت مند خود نجات بخش جان ۲ بیمار شدند.

وی افزود: ۲ عضو کبد اهداکنندگان به بانویی ساکن شبستر و آقایی ساکن سلماس در این مرکز پیوند زده شد.

شریفی خاطرنشان کرد: این مرکز تا کنون بیش از ۱۰۰ پیوند کبد را با موفقیت انجام داده است و این پیوند بیست و چهار و بیست و پنجمین پیوند کبد در سال جاری بوده و همچنین سیزدهمین و چهاردهمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۲ در این مرکز است.

کد مطلب 5893349

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