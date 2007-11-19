به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار سرتیپ دوم کلام الله خلخالی، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در این مراسم کلیه گردان های عاشورا، الزهرا(س)، گروه های مقاومت بسیج پایگاه ها، گروه های رزمی کار ذوالفقار و بسیج اصناف و دانشجویی شرکت می کنند.

وی افزود: علاوه بر مراسم یاد شده، بیش از 30 عنوان برنامه در استان تهران به صورت متمرکز و نیمه متمرکز اجرا می شود.

خلخالی خاطرنشان کرد: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با ائمه جمعه، برگزاری همایش تجلیل و تکریم از اندیشمندان و اجرای طرح توسعه بهداشتی و سلامت نیروهای مسلح در قالب طرح امام رضا(ع) از برنامه های اولین روز بسیج در استان تهران است.

وی همچنین با اشاره به طرح جماران ویژه خواهران استان بیان داشت: در این طرح، 10 هزار نفر از خواهران بسیجی به شکل غیر متمرکز از نواحی و رده های مقاومت بسیج پس از شرکت در فراخوان در این طرح حضور می یابند.

خلخالی خاطرنشان کرد: اعزام 50 تیم درمانی عمومی و تخصصی به مناطق محروم استان تهران و ویزیت، مداوا و داروی رایگان توسط بسیج جامعه پزشکی از دیگر برنامه های این هفته است.

این مسئول یادآور شد: برگزاری اردوی یک روزه زیست محیطی با مشارکت محیط زیست استان تهران، یادواره شهدا و زنان ایثارگر، تجلیل از مربیان بسیجی و نمونه، یادواره شهدای ورزشکار و ... از دیگر برنامه هایی است که در طول هفته بسیج در منطقه مقاومت استان تهران اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه آمار بسیجیان در کل کشور از مرز 12 میلیون نفر در حال عبور است، ادامه داد: بسیج افتخار دارد بعد از گذر از مقاطع حساس پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی هم اکنون با رویکرد و تاکتیک های جدید به مقابله با تهدیدات نظامی، جنگ های روانی، تهاجم فرهنگی و سایر نیرنگ های دشمنان ایران اسلامی بپردازد.

هم اکنون چهار هزار و 300 رده مقاومت بسیج در استان تهران فعالیت می کنند.