افزایش 50 درصدی اعتبارات ویژه پژوهشی دانشگاه تبریز

دکتر محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: امسال اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 139 میلیون ریال به منظور طرح های ویژه پژوهشی برای 117 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در نظر گرفته شده است.

وی میزان دریافت اعتبار ویژه پژوهشی سال گذشته دانشگاه تبریز را حدود یک میلیارد و 565 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این میزان برای 67 نفر در نظر گرفته شده بود.

دکتر سرورالدین با اشاره به رشد 78 درصدی از نظر تعداد و 50 درصدی میزان اعتبار ویژه پژوهشی سالجاری دانشگاه تبریز در مقایسه با سال 85 افزود: دانشکده کشاورزی، دانشکده شیمی و دانشکده علوم طبیعی به ترتیب با 29 ، 23 و 12 نفر هیئت علمی بیشترین جذب اعتبار ویژه پژوهشی را در بین دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه تبریز را در سالجاری به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی، شیمی و علوم طبیعی به ترتیب با جذب اعتبار 848 میلیون ریال، 652 میلیون ریال و 272 میلیون ریال رتبه های اول تا سوم در جذب اعتبار ویژه پژوهشی را در سالجاری در میان پژوهشکده ها و دانشکده های دانشگاه تبریز داشته اند.

حداکثر اعتبار ویژه پژوهشی در سالجاری برای اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز 40 میلیون ریال است و دریافت کنندگان می توانند آن را در اجرای طرح پژوهشی مستقل دانشگاهی یا مشترک، تهیه و ارسال مقالات ، خرید تجهیزات طرح تحقیقاتی ، کالاهای سرمایه ای ، کتب ، مجلات علمی ، لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی ، حق عضویت در انجمن های علمی و بین المللی و وب سایت های تخصصی هزینه کنند.