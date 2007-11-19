نائب رئیس مجلس ملی فلسطین تهدید ایران به تحریم و جنگ را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تیسیر قبعه ا نایب رئیس مجلس ملی فلسطین در نشست بعد ازظهر امروز مجمع مجالس آسیایی در تهران اظهار داشت: ملت فلسطین شاهد ظلم تاریخی بی نظیر است و نیمی از فلسطینی ها به دلیل اشغال سرزمین مادری شان در خارج از مرزها به سر می برند ولی همچنان برای دستیابی به حقوق مشروع خود که از سوی قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده مبارزه می کنند.

وی افزود: اشغالگران فلسطین خود را از مراجع بین المللی که مسئولیت تنظیم روابط جهانی را برعهده دارند مبرا می دانند و به بدترین نحو ملت فلسطین را از حقوق خود محروم ساخته و اجازه نمی دهند دولت قانونی در این سرزمین برپا شود.

رئیس مجلس ملی فلسطین تصریح کرد : اشغالگران قدس بین فلسطینی ها اختلاف و فاصله می اندازند، تاسیسات زیر بنایی سرزمین های آنها را هدف قرار می دهند و به ذخایر این سرزمین خسارت وارد می کنند و در یک کلام مردم مظلوم و تحت ستم فلسطین را بدون اعتنا به مصوبات نهادهای بین المللی در تنگنا قرار می دهند.

وی ادامه داد: صهیونیست ها بر خلاف ادعای صلح خواهی از طرح مسائل عمده در جریان مذاکرات پرهیز می کنند و تا زمانی که این روند ادامه دارد نمی توان امیدی به طرح های منطقه ای و بین المللی برای حل مسئله فلسطین از جمله اجلاس پاییزه صلح داشت.

تیسیر قبعه تصریح کرد: سیاست های دو گانه و عدم صداقت در مواجهه با قطعنامه های بین المللی از سوی آمریکایی ها سبب زیاده خواهی های اسرائیلی ها شده و آنها طرح های مربوط به حل مسئله فلسطین را خنثی می کنند و همچنان به تجاوز خود به حقوق ملت مظلوم فلسطین ادامه می دهند اما از آسیایی ها انتظار می رود با همبستگی در کنار فلسطین باشند.

او که از سران مجالس آسیایی خواست با درخواست مجلس ملی فلسطین برای عضویت کامل در مجمع مجالس آسیایی موافقت کنند، همچنین خواستار توجه اعضای این مجمع به موضوع ربوده شدن رئیس و 44 تن از نمایندگان پارلمان فلسطین و 11 هزار فلسطینی بازدداشت شده و حصر ساکنان سرزمین های اشغالی به ویژه نوار غزه شد.

رئیس مجلس ملی فلسطین در ادامه سخنان خود به تایید کامل برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران و محکومیت تهدیدات آمریکا علیه کشورمان پرداخت و گفت: آمریکا در حالی ایران را به محاصره و جنگ تهدید می کند که اسرائیل از سلاح کشتار جمعی برخوردار است و تلاشی برای خلع سلاح این رژیم غاصب نمی شود.

او همچنین خاطر نشان کرد که آمریکا در دنیا مانند کرگدن دست به هر اقدامی علیه دولت های آزادی خواه می زند و در حالی که مبارزات مشروع انسانها بر ضد اشغالگری با تروریسم تفاوت دارد این موضوع را درک نکرده و ادعای دروغین مبارزه با تروریسم داشته و با تمسک به این یاوه گویی در منطقه جنگ افروزی می کنند.

به اعتقاد او، خطرناک ترین انواع تروریسم، تروریسم سازمان یافته دولتی است که باز تعریف مفهوم آن نیازمند برگزاری یک اجلاس است تا مشخص شود تروریسم و دفاع مشروع در برابر اشغالگران دو مفهوم جداگانه است.

رئیس مجلس ملی فلسطین با اشاره به اسناد مهم تصویب شده در مجمع مجالس آسیایی و تاکید بر لزوم اجرایی شدن آنها در عین حال در پایان به عدم رسمیت یافتن جلسه عمومی بعد از ظهر امروز اجلاس اشاره کرد و این موضوع را نشانه جدی نگرفتن این مجمع از سوی اعضا دانست و از مسئولان خواست برای پیگیری مصوبات اجلاس با مسائل جدی تر برخورد کنند.

این گزارش می افزاید: پس از سخنرانی تیسیر قبعه ، محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت طی سخنان کوتاهی تاکید کرد: آسیا بی صبرانه در انتظار آزاد شدن فلسطین و بازگشت آزادگان فلسطینی به سرزمین خود و رفع تجاوز و ستم از این ملت عزیز است.