همگرایی روابط کشورهای آسیایی مهمترین هدف مجالس آسیایی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد هادی نژاد حسینیان در دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی که صبح امروز در محل سالن اجلاس سران کشورها برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد شورای اجرایی این مجمع اظهار داشت: همگرایی در روابط کشورهای آسیایی مهمترین هدف ما از برپایی دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی است.

وی با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم برای رسیدن به همگرایی منطقه ای افزود: این همگرایی باید در دو بعد انفسی و آفاقی جریان داشته باشد.

دبیر کل مجمع عمومی مجالس آسیایی گفت: همگرایی و ادغام منطقه ای یک کالای وارداتی نیست بلکه یک فرایند همه جانبه است که برای رسیدن به این همگرایی باید کشورهای آسیایی به یک برداشت یکسان از شرایط سیاسی، فرهنگی و منطقه ای برسیم.

وی به منابع غنی انرژی در منطقه اشاره کرد و گفت: فضای مناسب برای دستیابی به رشد و بهبود شرایط اقتصادی از جمله نیروی انسانی، نرخ رشد قابل ملاحظه فراهم است که با رویکرد حاکمیت مداری می توانیم از این منابع برای رسیدن به اهداف خود که همان همگرایی برای رشد است دست پیدا کنیم.

دبیر کل مجمع عمومی مجالس آسیایی خاطر نشان کرد: البته در این راه ها با چالش ها و تهدید هایی نیز مواجه هستیم که برای مقابله با آنها باید گامهای عملگرایانه ای برداریم که برای دستیابی به این هدف باید برای افزایش بینش و آگاهی مردم منطقه تلاش شود وامکانات اقتصادی و فرهنگی آسیا برای دستیابی به این هدف فرموله شود.

نژاد حسنیان به فرایند شکل گیری مجمع مجالس آسیایی اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر از یک سازمان محدود به یک نهاد بین الملل تبدیل شده ایم و دولت ها باید استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند برای توسعه این نهاد منطقه ای و بین المللی تلاش کنند.