مجمع خیرین سلامت کشور تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیری رویکرد اصلی تشکیل مجمع خیرین سلامت را توسعه، هدایت و پشتیبانی مراکز درمانی خیریه و حمایت از افراد و گروه هایی که مایلند در امور درمانی، احداث بیمارستان و درمانگاه و مراکز درمانی مشارکت نمایند عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تلاش خواهد شد تا این نیات خیرخواهانه تقویت و در مسیر پیشرفت و گسترش قرار گیرد.

نیری افزود: تاکنون 500 بیمارستان و درمانگاه توسط خیرین و نیکوکاران احداث و وقف شده است که استان های خراسان، فارس، اصفهان و قم بیشترین مراکز فوق الذکر را در خود جای داده اند.

وی با تقدیر از اطباء، اصناف، ایرانیان خارج از کشور و اقشار مختلف مردم که نقش بسزایی در احداث و توسعه مراکز درمانی خیریه در کشورمان داشته اند به ظرفیت های فراوان موجود در این بخش اشاره کرد و تصریح نمود: باید با بسیج عمومی ضریب سلامت را در جامعه گسترش دهیم.

رئیس ستاد خیرین سلامت با دعوت از آحاد مردم جهت مشارکت در این کار خداپسندانه که نوعی باقیات و صالحات به شمار می رود خاطر نشان کرد وزارت بهداشت آمادگی دارد تا رقم قابل توجهی را در رابطه با هزینه پروژه های بیمارستانی و مراکز درمانی که توسط خیرین نیکوکار احداث می شود تامین نماید.