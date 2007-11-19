محل اهدای جایزه مهرگان نامشخص است / دولت از کثرت جوایز ادبی خرسند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرگر دبیر جایزه مهرگان در نشست خبری این جایزه در نشر کتابسرا گفت: با وجود مذاکرات طولانی، هنوز هیچ سالن، فرهنگسرا و سینمایی با درخواست ما برای برگزاری جایزه موافقت نکرده است. این در حالی است که بسیای از سالنهای سطح شهر و فرهنگسراها متعلق به مردم هستند. اما ما برای اجرای یک برنامه دو سه ساعته در هر سال باید با اماکن دست و پنجه نرم کنیم.

وی که قرار بود زمان و مکان اهدای جوایز هشتمین دوره جایزه مهرگان را اعلام کند، گفت: امیدواریم در نیمه اول آذرماه یعنی بین پنجم و نهم ماه آینده موفق به کسب محلی مناسب برای ارائه مراسم اهدای جوایز شویم. در غیر این صورت مجبوریم در مکانی کوچک جوایز جشنواره مهرگان را اهدا کنیم.

زرگر مشکل اختصاص ندادن سالن برای جوایز ادبی خصوصی را مختص مهرگان ندانست و ادامه داد: بهتر است دولتها به خاطر معذوریت هایشان در بخش جوایز هنر، ادبیات و اندیشه وارد نشوند و این وظیفه را به بخش خصوصی بسپارند. جایزه ادبی مهرگان با هدف کمک به تقویت فرهنگ کتابخوانی، ارائه سلیقه بخشی از داوران به جامعه و تشویق نویسندگان برپا می شود و ما داعیه ای جز موارد یاد شده نداریم.

وی گسترش جایزه ادبی مهرگان را در حوزه های شعر، ترجمه، نقد ادبی و حتی بخشهای فنی کتاب، از آرزوهای مسئولین جایزه اعلام کرد که البته به دلیل مشکلات مالی هنوز محقق نشده اند.

دولت درخصوص جوایز ادبی خصوصی صادق نیست

فتح الله بی نیاز گفت: تعداد رمانهای جدی از 85 رمان در سال 85 به 33 عنوان در سال 86 رسیده است.

دبیر بخش مهرگان ادب (رمان و مجموعه داستان) با اعلام این خبر گفت: حتی در نیجریه که جزو 7 کشور فاسد دنیاست تعداد آثار ادبی روبه رشد است اما در ایران امسال تنها 33 رمان جدی و 49 مجموعه داستان به چاپ رسیده است.

فتح الله بی نیاز به گزینش 5 اثر از میان 33 رمان چاپ شده و 6 مجموعه داستان از میان 49 مجموعه منتشر شده اشاره کرد و افزود: باید از دولت پرسید چرا از جوایز بخش خصوصی حمایت نمی کند؟ در تمام کشورهای دنیا نه تنها دولتها اماکن عمومی را در اختیار جشنواره های فرهنگی قرار می دهند بلکه به عنوان اسپانسر نیز عمل می کنند. حتی شرکتهای خصوصی هم به دلیل اعتبار این جوایز - حداقل در پذیرایی مراسم - با هم به رقابت می پردازند.

وی تاکید کرد: دولت بر خلاف شعارهایش در خصوص جوایز ادبی خصوصی صادقانه عمل نمی کند و از ازدیاد آنها خوشحال نیست. بخش خصوصی نیز از ترس دولت حاضر به همکاری با این گونه جوایز نیست. بنابراین وقتی با بخش خصوصی به این صورت برخورد می شود انتظار گسترش حوزه جوایز مهرگان به بخشهای شعر یا حتی علمی، انتظاری دور از ذهن است.

بی نیاز در بخش دیگری از سخنانش به جوایز معتبر ادبی چون گنکور، فمینا، بوکر، پولیتزر و... اشاره کرد و ادامه داد: در تمام دنیا حداقل در حوزه رمان هر سال 120 تا 130 اثر چاپ اول ارائه می شود. بنابراین طبیعی است که افراد مشترک، برنده جوایز ادبی مختلف نمی شوند اما در ایران به خاطر تعداد کم آثار و پایبندی داوران به مولفه هایی مشخص، افراد مشترک در لیستهای متفاوت جوایز ادبی به چشم می خورند.

وی خاطرنشان کرد: فتح الله بی نیاز، شهلا زرلکی، علیرضا سیف الدینی و پروین سلاجقه اعضای هیئت داوران بخش ادبی جشنواره مهرگان هستند. عنایت سمیعی نیز به دلیل مشکلات جسمی از هیئت داوران کناره گیری کرده اما کماکان به نقش مشورتی خود ادامه می دهد.

جایزه محیط زیست مهرگان دائمی شد

دبیر بخش مهرگان علم (در حوزه محیط زیست) هم در این نشست گفت: به دلیل در خطر قرار گرفتن بنیانهای زندگی بشری، از امسال جایزه ادبی مهرگان دائمی شد و موقعیت ثابتی نسبت به مهرگان علم یافت. به دلیل فقر شدید نشریات و کتب زیست محیطی، امسال جایزه ای به ترجمه یا تالیفی اهدا نمی شود بلکه از یکی از خادمان با سابقه حوزه محیط زیست تقدیر می کنیم.

علی پازوکی با اشاره به شهادت 103 محیط بان، بر راه اندازی نهضت حفاظت از محیط زیست در کشور تاکید کرد و افزود: مطبوعات باید بیشتر به مقوله محیط زیست توجه کنند و ثروتمندان ما نیز با الگو قرار دادن بیل گیتس که تاکنون حدود 28 میلیارد دلار برای امور عام المنفعه هزینه کرده است به محیط زیست و ادبیات بیشتر توجه کنند.

وی تصریح کرد: امسال برای نخستین بار اسکندر فیروز بنیانگذار محیط زیست ایران همراه با حسن علی لقایی، محمد رضا واهی، بهرام معلمی و علی پازوکی به داوری آثار چاپ شده زیست محیطی ایران پرداخته است.

علیرضا زرگر در پایان با تاکید بر ایجاد انگیزه برای نویسندگان، ماندگاری آثار برگزیده در تاریخ ادبیات و کمک به بازار نشر کتاب به عنوان اهداف مهرگان، از سه بانوی فرهنگ دوست حامی جایزه ادبی مهرگان تقدیر کرد. شکوه فرگاه، اکرم طاهر پور و سودابه سلکی حمایت مالی جشنواره مهرگان را برعهده گرفته اند.