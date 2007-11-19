اتحادیه آرشیوهای ملی 10 کشور عضو اکو با نام افلا تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نخستین روز اجلاس روسای کتابخانه های ملی 10 کشور عضو اکو، محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو در سخنانی اظهار امیدواری کرد که این اجلاس بتواند نتایج موثری در راستای همگرایی کشورهای عضو در پی داشته باشد.

دلایل محکمی برای منطقه ای شدن داریم

رجبی با اشاره به روند فزاینده مناسبات کشورها در عصر کنونی و روند جهانی شدن، گفت: راه صحیح و مطمئن این امر (جهانی شدن) گذر از منطقه ای شدن است که این کار در کشورهای اروپایی انجام شده و آنها با پشت سر گذاشتن تجربه منطقه ای شدن، در حال حرکت سریع به سمت ارتباطات گسترده تر و وسیع تری در عرصه جهانی هستند و ما نیز چاره ای نداریم جز اینکه این روند را طی کنیم؛ در غیر این صورت مشکلات فراوانی خواهیم داشت.

وی همچنین به میراث فرهنگی مشترک 10 کشور عضو اکو پرداخت و افزود: ما دلایل محکمی برای منطقه ای شدن داریم، از جمله اینکه همگی دارای تاریخی مشترک، سرزمینهای به هم پیوسته، مذهب یکسان و شباهتهای فرهنگی بسیار هستیم. علاوه بر این در این کشورها تنها سه زبان ترکی، فارسی و اردو - البته با زیرشاخه های آن - وجود دارد.

رئیس دبیرخانه موسسه اکو احداث خط ریلی در حوزه جغرافیایی کشورهای عضو را در جهت نزدیکی آنها بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت: با تمام شدن خط ریلی که ما را از دورترین نقطه آسیای مرکزی به ترکیه و مناطق دیگر وصل می کند، ارتباطات ما تحکیم می یابد و در همین راستا تجمع کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو در یک جمع واحد و تحت عنوانی مانند اتحادیه، این ارتباطات را بیشتر می کند و ما آمادگی کمک به تسهیل این ارتباطات را داریم.

در ادامه "ژونکا چنی کوتچی" نماینده یونسکو نیز ضمن استقبال از گردهمایی روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو در ایران، پیام این سازمان را به اجلاس تهران قرائت کرد که در آن، همکاری بین المللی بین کتابخانه ها را عملی موثر برای توسعه فرهنگی و علمی ملتها و نیاز امروز جهان یعنی گفتگوی تمدنها و صلح - به ویژه در منطقه - ارزیابی کرده بود.

نخستین کتابخانه های عمومی جهان در ایران تاسیس شدند

سپس مصطفی "دمیر رزنگ معاون دبیرکل اکو در سخنانی با اشاره به جایگاه ایران در تاسیس و اداره کتابخانه در طول تاریخ جهان، گفت: مهمترین و نخستین کتابخانه های عمومی جهان در ایران تاسیس شدند که کتابخانه جندی شاپور از جمله آنهاست و به واسطه فعالیت چشمگیری که این گونه کتابخانه ها در آن زمان داشتند، به آنها دارالعلم هم گفته می شد. هدف تمام این کتابخانه ها این بود که اصول اسلامی را معرفی کنند و بعدها در جهان مسیحی این گونه فعالیتها استمرار پیدا کرد.

وی با استقبال از دیجیتالی شدن کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو، افزود: ما نیازمندیم که کتابخانه های مدرن خود را توسعه دهیم تا بخش خصوصی و پژوهشگران از آن استفاده بهینه به عمل آورند.

در ادامه این نشست، رئیس کتابخانه ملی آذربایجان با اشاره به میراث فرهنگی اسلامی مشترک کشورهای عضو اکو، بر معرفی و تبلیغ این میراث مشترک تاکید کرد.

اتحادیه ای با نام "افلا" تشکیل شود

حبیب الله عظیمی معاون کتابخانه ملی هم با اشاره به مصوبات وزرای فرهنگ 10 کشور عضو اکو - که چند ماه قبل در اجلاس اسلام آباد پاکستان برگزار شد -، خاطرنشان کرد: به عنوان معاون کتابخانه ملی ایران پیشنهادهایی درباره این دستور کار ارائه می دهم؛ اول اینکه اتحادیه ای با نام "افلا" (ECO FEDERATION LIBRARY ASOSIATION) تشکیل شود که با "ایفلا" (فدراسیون بین المللی انجمنها و موسسات کتابخانه ای) نزدیکی اسمی و فعالیتی هم دارد و در همین راستا کشورهای عضو در 5 محور با یکدیگر همکاری می کنند.

وی افزود: نخستین محور ایجاد پایگاهی دیجیتالی درخصوص اطلاع رسانی مشترک و وب سایتی مشترک برای آن است تا همه ما بتوانیم در آن اطلاعات کتاب شناختی مشترکی درخصوص کتب چاپی و خطی و نیز فرمت دیجیتال آنها داشته باشیم. دومین محور تکمیل مجموعه سازی منابع کتابخانه ای از طریق مبادله و یا اهدای آنهاست. سومین آنها گسترش رده های موجود در کتابداری و توسعه اطلاع رسانی است. چهارمین محور توسعه آموزش و تحقیقات مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی و تبادل اسناد و کارشناس در این زمینه و پنجمین محور نیز همکاری در جهت حفاظت و نگهداری از منابع و مواد کتابخانه ای است.

معاون کتابخانه ملی همچنین پیشنهاد داد کمیته ای علمی متشکل از 3 تا 5 عضو از کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو در مدت 3 ماه، پیش نویس اساسنامه اتحادیه را تدوین کنند تا در اجلاس بعدی که وی پیشنهاد کرد در ایران برگزار شود، به تصویب روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو برسد.

عظیمی با تاکید بر ضرورت تشکیل دبیرخانه اتحادیه در تهران، پیشنهاد کرد در هر کدام از این کتابخانه ها، یک اتاق کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو تشکیل شود تا در تجهیز منابع نقش داشته باشد. وی همچنین پیشنهاد کرد در هر کدام از کتابخانه های ملی این 10 کشور فضای فرهنگی اکو تاسیس و در آن مجسمه های مفاخر فرهنگی کشورهای عضو نصب شود.

پیشنهادهای نماینده هیئت ایرانی با استبقال نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در اجلاس مواجه شد و در عین حال آنها بر بررسی دقیق تر و با تامل تر این پیشنهادات و پاسخ به آنها در فاصله زمانی مناسب تر تاکید کردند.

به گزارش مهر، اجلاس صبح امروز روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو بعد از ظهر امروز و فردا با بررسی جزئی تر موارد و پیشنهادات طرفهای مختلف ادامه می یابد.