رقابت 272 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر اقبالی با بیان این خبر گفت : این آزمون با شرکت بیش از 272 هزار داوطلب برگزار می شود که نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درباره تفکیک جنسیتی داوطلبان گفت: 68 درصد داوطلبان مرد و 32 درصد زن هستند که نسبت به سال قبل تغییری نشان نمی دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آزمون کارشناسی ناپیوسته در 48 رشته برگزار می شود، گفت : پذیرش دانشجو در این دوره در 865 رشته / شهر انجام می شود که 30 رشته / شهر بیشتر از سال گذشته است.

اقبالی در ادامه افزود: 171 واحد و مرکز، مجری دوره های کارشناسی ناپیوسته در سراسر کشور هستند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، در ادامه از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های آمار، محیط زیست و علمی - کاربردی جوشکاری برای اولین بار خبر داد.

دکتر اقبالی در ادامه افزود: بیشترین تعداد داوطلب مربوط به رشته کامپیوتر و کم ترین تعداد داوطلب مربوط به رشته آمار است.

رئیس مرکز آزمون با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته در راس ساعت 8 صبح روز جمعه دوم آذرماه از کلیه داوطلبان درخواست کرد که یک ساعت پیش از برگزاری آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور پیدا کنند.