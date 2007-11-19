احسان قائم مقامی پنجشنبه عازم روسیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی شطرنج از شنبه آینده در شهر" خان تی مانسیسک" روسیه آغاز می شود. دراین مسابقات 128 شطرنجباز از 5 قاره جهان به مدت 28 روز با یکدیگر پیکار می کنند.

احسان قائم مقامی استاد بزرگ بین المللی شطرنج کشورمان نیزحدود یک ماه پیش با کسب عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی غرب آسیا دربحرین برای پنجمین سال پیاپی جواز شرکت در دیدارهای جام جهانی را به دست آورد.

نماینده کشورمان و آسیا در رقابت های جهانی بامداد پنجشنبه به محل مسابقات سفر می کند. در این سفر مرتضی محجوب به عنوان مربی همراه در کنار قائم مقامی خواهد بود.

مسابقات جام جهانی شطرنج به صورت انفرادی و حذفی برگزار می شود.