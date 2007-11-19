کارشناسان یونسکو حقایق را در قدس دیدند اما گزارش نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرق الاوسط ، روزنامه یدیعوت آحارونوت رژیم اشغالگر اسرائیل دیروز اعلام کرد : گزارش عده ای از کارشناسان ترکیه درباره حفاریهای اطراف مسجدالاقصی، تل آویو را به یهودی سازی قدس و پاکسازی آثار اسلامی از حرم قدسی و شهر قدس متهم کرد .

در این گزارش آمده است که 7 کارشناس ترک با موافقت رژیم اشغالگر به منظور تحقیق و بررسی به قدس سفر کردند و گزارشها حاکی است حفاریها به منظور تعرض به پایگاههای مقدس مسلمانان انجام می شود، به ویژه فعالیت در باب المغاربه که هیچ ضرورتی ندارد .

از این رو ترکیه اعلام کرد : حفاریها باید به سرعت متوقف شوند چرا که این اقدامات برای تغییر ویژگیهای دینی قدس قدیمی و یهودی سازی تاریخ حرم انجام می شوند.

تنظیم کنندگان و کارشناسان این گزارش ضمن رد همکاری اشغالگران با اداره اوقاف اسلامی قدس یادآور شدند حفاریهایی که مشاهده کردند، در واقع تعرض به مسجدالاقصی به شمار می رود .

از سوی دیگر وزارت خارجه رژیم اسرائیل در خصوص گزارشهای ترکیه اعلام کرد: به طور کامل با گروه اعزامی یونسکو همکاری شده است.

در همین ارتباط کارشناسان آثار باستانی این رژیم نیز در دیدار با گروه اعزامی ترکیه اعلام کردند: هیئت اعزامی یونسکو در کار خود بسیار ماهر بودند، اما در گزارشهای خود انواع داستانها درباره حفاری در بخش زیرین حرم و خطر سالم ماندن مسجد را آوردند و از دیدار خود عکسهایی گرفتند که با واقعیت مغایرت دارد.

نمایندگان یونسکو اواخر سال 85 به منظور بررسی اقدامات تعرض آمیز رژیم اشغالگر اسرائیل به مسجدالاقصی به قدس اعزام شدند که از همان ابتدا گزارشهای ارائه شده از سوی این گروه، با انتقادهای بسیاری همراه بود .