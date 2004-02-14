۲۵ بهمن ۱۳۸۲، ۲۱:۱۳

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين :

اميدوارم ديدار با نخست وزير اسراييل نتيجه بخش باشد

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين امروز اعلام كرد: نشست جديد فلسطيني ها با اسراييليها فردا يكشنبه براي فراهم كردن مقدمات ديدار احتمالي با همتاي اسراييلي خود آريل شارون برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، "احمد قريع"امروز پس از اجلاس هفتگي كابينه تشكيلات خودگردان فلسطين خود در شهر رام الله اظهارداشت: به زودي "حسن ابو لبده" رئيس دفتر وي و صائب عريقات وزير امور مذاكره كننده فلسطيني ها با رئيس دفتر آريل شارون نخست وزير اسراييل ديدارخواهند كرد.
وي ابرازاميدواري كرد كه  اين ديدار نتايج مثبت وسازنده باشد. گفتني است پيشترجنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) از قريع خواسته بود با شارون قاتل و تروريست ديدار نكند زيرا وي همچنان به جنايات خود عليه مردم فلسطين ادامه مي دهد.

 

 

کد مطلب 58940

