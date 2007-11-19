این فیلمساز درباره شیوه جدید برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: "من از شنیدن خبر برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس در حاشیه جشنواره فجر واقعا شوکه شدم. نمی‌دانم مسئولان سیاستگذار جشنواره‌ها چگونه برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها باید به عواقب وخیم این تصمیم بیشتر فکر کنند."

وی در ادامه افزود: "من به شدت مخالف ادغام این دو جشنواره هستم و به نظر من چنین تصمیمی کاملا غیراصولی است و هیچگونه تعقل پشت آن وجود ندارد. برپایی همزمان این دو جشنواره به نظر غیرممکن می رسد و چگونه یک فیلم همزمان می‌تواند در هر دو جشنواره شرکت کند؟"

بهمنی گفت: "ممکن است یک فیلم در جشنواره‌ای جایزه بگیرد و در یکی دیگر اصلا دیده نشود. اینها باعث ایجاد سوء تفاهم برای فیلمسازان می‌شود و هر دو جشنواره را زیر سئوال می‌برد. جشنواره فجر و دفاع مقدس هر کدام تعریف و پیشینه خود را دارند و هدف از برگزاری آنها مشخص است. اگر این دو جشنواره ادغام شوند، قطعا در حق سینمای دفاع مقدس ظلم می‌شود."

کارگردان "آن مرد آمد" در پایان گفت: "از مسئولان فرهنگی کشور تقاضا می‌کنم مانع از ادغام این دو جشنواره شوند و به جای یکی کردن آنها، فکری برای افزایش تولیدات فیلم‌های دفاع مقدس کنند. اگر جشنواره فیلم دفاع مقدس همزمان با جشنواره فجر برگزار شود، بدون شک صدماتی جبران‌ناپذیر به سینمای دفاع مقدس وارد می‌شود."