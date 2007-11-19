استانداردهای درمانی جدید برای یک بیماری ریوی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی دانشگاه پزشکی کارولینای شمالی براساس تحقیقاتی که از سال 1983 تا 2006 انجام داده و اکنون نتایج این بررسی ها را در مجله American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine منتشر کرده اند، استانداردهای بالینی جدیدی را برای درمان بیماری "فیبروز کیستی" (cystic fibrosis) ارائه کرده اند که می تواند ادبیات درمانی دردسترس را باز نویسی کند.

فیبروز کیستی یک نوع بیماری ژنتیکی پیچیده است که به ریه ها و دیگر اندام ها آسیب می رساند و مهمترین ویژگی آن وجود یک مخاط بسیار غلیظ و چسبناک است که بیماران را در مقابل آلودگی ها و عفونت ها و سایر عوامل بیماریزا ناتوان می سازد.

فیبروز کیستی یک بیماری کشنده است اما گسترش روش های درمانی در 60 سال گذشته موجب شده است که این بیماران به طور متوسط تا 36 سالگی زنده بمانند.

اولین دلیل مرگ بیماران مبتلا به این بیماری ژنتیکی، صدماتی است که این بیماری برای دستگاه تنفسی ایجاد می کند، به طوریکه 85 درصد از علل مرگ این بیماران مشکلات تنفسی است.

در این خصوص پاتریک ای. فلوم سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "پزشکانی که بیماران مبتلا به فیبروز کیستی را درمان می کنند، از این پس می توانند تعداد زیادی از گزینه های درمانی را در اختیار داشته باشند، امید ما این است که این توصیه های جدید درمانی که در تحقیقات خود به آنها رسیده ایم برای بیماران تمام دنیا مفید باشند."

این مختصصان در تحقیقات خود تاثیر و امنیت استفاده از آنتی بیوتیک های به شکل گازهای پخش شده در هوا (aerosol) را تغییر داده اند و درمان با این آنتی بیوتیک ها را با مواد ضد التهابی، آنتی بیوتیک های ماکرولید، استشمام نمک و استفاده از داروی N-acetilcistein ادغام کرده اند.