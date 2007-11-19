اولین همایش بررسی آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بهمن شریف زاده، دبیر این همایش و سردبیر فصلنامه کتاب نقد گفت: این همایش در پی استقبال مدیران و دبیران مراکز مختلف آموزش و پرورش از انتشار شماره 42 فصلنامه انتقادی، فکری و فرهنگی کتاب نقد با موضوع آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس برگزار می شود.

وی افزود: این نشریه در قالب مقالات علمی و پژوهشی به نقد و بررسی نحوه آموزش مباحث دینی در مدارس پرداخته و مورد توجه کارشناسان دینی و مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است. در این همایش نیز پژوهشگران دینی با حضور مدیران بخش های دینی و قرآن آموزش و پرورش دبیران و آموزگاران به بررسی آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس می پردازند.

حجت الاسلام شریف زاده تصریح کرد: همایش آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس به بررسی محورهایی نظیر ابزارها و روش های آسیب زا در تعلیم وتربیت دینی دانش آموزان و آسیب شناسی تربیت اخلاقی می پردازد.

همچنین تربیت دینی، آسیب ها و راه های درمان، آموزش و پرورش، بازکاوی چالش ها و راه حل ها، بررسی روش های آموزش دین از دیگر مباحثی است که در این نشست مطرح خواهد شد.

وی یاد آور شد: نشریه کتاب نقد در نظر دارد از این پس جلسات نقد و بررسی را برای هر شماره این فصلنامه برگزار کند که نشست بعدی مربوط به شماره 43 درباره "چیستی عشق و انواع آن" خواهد بود.

نشست نقد و بررسی آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس از سوی فصلنامه انتقادی، فکری و فرهنگی کتاب نقد با حضور مدیران، دبیران دینی و قرآن مناطق آموزش و پرورش، در تالار علامه امینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.