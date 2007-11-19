به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : زمانی که "هیلاری کلینتون" در ماه سپتامبر به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست گروه های تروریستی رای مثبت داد، سایر نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقادات تندی را از هیلاری انجام داده و این اقدام را همانند نشان دادن چراغ سبز به بوش برای ادامه سیاست های جنگ طلبانه خود توصیف کردند.

در آن زمان شدیدترین انتقادها را از هیلاری کلینتون، "باراک اوباما" انجام داد، اما اکنون به نظر می رسد اوباما اختلافات خود با هیلاری را درباره ایران کاهش داده و دیگر از سیاست های بانوی اول سابق آمریکا انتقاد نمی کند.

واشنگتن پست در ادامه نوشت : دموکرات ها خواهان بکارگیری طرح مبارزه با تروریسم بوده و در این میان با حمله آمریکا به ایران مخالفت می کنند.

به نوشته این روزنامه، دموکرات ها تلاش می کنند تا دوره ریاست جمهوری بوش بدون آغاز جنگ دیگری به پایان برسد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر آنکه در داخل کاخ سفید اختلاف هایی دربراه نحوه تعامل با ایران وجود دارد در میان نامزدهای دموکرات نیز این مسئله وجود دارد و به نظر می رسد موضوع تهران تبدیل به یک معما برای دموکرات ها شده است.

اما با این وجود دموکرات ها با سیاست های بوش درباره ایران مخالف بوده و نمایندگان دموکرات در نشست کنگره آمریکا در روز جمعه، با انتقاد از دولت بوش به سبب اقدامات و سیاستهای ضد ایرانی، اعلام کردند با استفاده از قانون اساسی از افزایش تحرکات ضد ایرانی در کاخ سفید جلوگیری می کنند.

به گزارش مهر، علاوه بر مسئله ایران، دموکرات ها و کاخ سفید درباره عراق نیز اختلاف نظرهایی دارند و چند روز قبل مجلس نمایندگان بودجه جدید نظامی ارتش آمریکا برای ادامه حضور در عراق و افغانستان را به شرط خروج نیروهای آمریکایی از عراق تصویب کردند و کاخ سفید نیز اعلام کرد که بوش این مصوبه را وتو می کند.