کنسرت "سپهر" در فرهنگسرای هنر

احمد رضاخواه نوازنده سنتور گروه موسیقی :سپهر" با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کنسرت موسیقی سپهر در دوبخش تکنوازی و گروه نوازی برگزار می شود در بخش اول این کنسرت تکنوازی سنتور،عود و سه تار و در بخش دوم هم قطعاتی را به صورت همنوازی و تک نوازی در دستگاه شور اجرا می کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : تصنیف های "چه شورها" و "ای امان" از عارف قزوینی و همچنین پیش درآمد شور از استاد یوسف فروتن ،چهارمضراب شور و رنگ گرایلی از ساخته های ابوالحسن صبا از جمله آثاری است که برای اجرا آماده کرده ایم.