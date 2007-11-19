معرفی تلفن همراه هوشمند با صفحه کلید کامل و سیستم عامل ویندوز موبایل 6

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تایوانی E-Ten به تازگی تلفن همراه هوشمند جدیدی با عنوان Glofiish M800 را معرفی کرده است که مجهز به صفحه کلید کامل تاشوی QWERTY (ده انگشتی) و گیرنده "جی پی اس" یکپارچه با "چیپ ست" SiRF Star IIIاست.

مهمترین قسمت این تلفن همراه صفحه نمایشگر 8/2 اینچی آن با وضوح تصویر "وی جی ای" 640 در 480 پیکسل و حساس به لمس است.

سیستم عامل این تلفن همراه هوشمند ویندوز موبایل 6 و پردازشگر آن S3C2442 محصول سامسونگ با 500 مگاهرتز است.

براساس گزارش InformationWeek، تلفن همراه "گلوفیش ام 800" دو دوربین در قسمت های پشت و جلو دارد که دوربین جلویی یک دوربین دو مگاپیکسلی و دوربین زیرین از نوع "وی جی ای" مناسب برای تماس های تصویری است.

همچنین پخش کننده چندرسانه ای، اتصال بی سیم WiFi b/g و اتصال بلوتوث 2.0+EDR از دیگر ویژگی های فنی این تلفن همراه هوشمند است.

شرکت "ای- تن" این تلفن همراه را سرانجام پس از ماه ها شایعات در انگلیس معرفی کرد.

Glofiish M800 دارای 250 مگابایت حافظه "رام" و یک باتری 1530 میلی آمپر است.